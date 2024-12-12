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▲中山忍透露中山美穗（右）在她心目中，是很引以為傲的存在。（圖／中山忍IG）

中山美穗於12月6日被發現在家中浴室過世，享年54歲。其家葬今（12）日舉行，她的妹妹中山忍透露姊姊10年不見的兒子有來送最後一程，遺照選用中山美穗開心歌唱的照片，經紀公司也表示火葬順利結束，同時公開靈堂的溫馨布置，讓粉絲不願意面對，仍得接受中山美穗已經離開大家的事實。回顧事發經過，中山美穗原定參加12月6日於大阪舉行的音樂會，但她卻沒有在約定好的時間抵達集合地點，工作人員傳訊也得不到回覆，前往她的住處發現中山美穗死在浴缸中，大眾原以為她是輕生，後來經過解剖證實死因為「洗澡意外事故」。中山美穗今天火化，經紀公司表示：「在今天晴空萬里的天空下，中山美穗的火化儀式已順利結束。葬禮僅由家人及經紀公司相關人士出席。」並補充：「靈堂裝飾了溫柔的粉色、純淨的白色以及明亮的黃色花卉，還特別以深紅色的大麗花點綴，極具展現出美穗女士熱情且華麗的一面，讓人不禁回想起她的風采。」中山美穗的妹妹中山忍則透露，姊姊與她深愛的兒子終於重逢，母子倆牽著手、輕輕依偎的畫面無比幸福，中山忍也並肩跟中山美穗道別，「雖然僅是數日的道別時光，但能回到童年的時候，與姊姊並肩躺著，注視著她的側臉入睡，這段安靜的時光成了我的珍寶」。中山美穗在2002年與作家辻仁成結婚後就移居巴黎，2004年生下兒子，但2人於2014年離婚，兒子的監護權歸辻仁成所有，導致中山美穗在離婚後的10年，都無法與孩子見面，沒想到如今卻永遠不能再見；不只中山忍見到母子重逢的場景感到鼻酸，粉絲也悲慟不已。致所有愛著姊姊的人們在各位的支持下，我謹此報告，姊姊中山美穗的葬禮已順利舉行。遵循親屬的意願，儀式採取了家族葬的形式。靈堂中央放置了姊姊穿著最近最喜歡的洋裝、開心歌唱的照片，周圍也以她喜愛的色彩豐富的花朵裝飾。整個布置華麗且閃耀，宛如她的最後一個舞台。雖然僅是數日的道別時光，但能回到童年的時候，與姊姊並肩躺著，注視著她的側臉入睡，這段安靜的時光成了我的珍寶。最重要的是，能讓姊姊與她深愛的兒子得以重逢，牽著手、輕輕依偎的母子畫面，充滿無比的幸福。感謝媒體朋友們安靜的守護，對此我們深表感激。姊姊是一個努力不懈的人，雖然有點固執，誠實的讓人無法置信，內心其實脆弱，也從不展露傷口，無論發生什麼事，她都勇敢的將責任扛在自己肩上，直面人生，她是我引以為傲的姊姊。希望大家能夠記住姊姊最燦爛的笑容。抬頭仰望天空，回想起她的聲音、歌聲、以及她的指尖，請不要忘記她。對我來說，姊姊既是「我最喜歡的姊姊」，也是「大家的中山美穗」，更是「永遠的閃耀之星」。未來，當大家回憶起姊姊的時候，我希望自己能成為那個引發記憶的小小契機。願那份回憶是溫暖的，我也將以演員的身分繼續努力，請大家多多關注。無論是好的時候還是壞的時候，道別之際，姊姊總是輕輕一笑說：「那麼，忍，接下來就拜託妳了。」最後的最後也是如此……無比「姊姊風格」，讓我無法不這麼想。對於生前大家給予姊姊的溫暖目光與愛，我衷心感謝，再次致上深深的謝意，感謝大家，真的非常感謝。滿懷感恩之情。2024年12月12日妹妹 中山忍