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財政部今（12）日修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自114年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點調高至每月銷售額10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點調高至每月銷售額5萬元。財政部說明，起徵點係依據加值型及非加值型營業稅法第26條規定授權由該部定之，旨在使小規模營業人負擔合理稅負前提下簡化稽徵，期減輕營業人遵從成本及稽徵機關稽徵成本，小規模營業人其每月銷售額如未達該起徵點者，免繳納營業稅。財政部進一步說明，起徵點前次調高係96年1月1日，近年來，物價上漲導致原免徵營業稅之營業人銷售額增加，可能超過現行起徵點而成應課徵營業稅，外界屢反映應配合物價上漲情形調整起徵點，為反映實情，該部參酌96年1月迄今消費者物價指數（CPI）上漲幅度25%，調高起徵點如上述。預估受惠家數約12萬家營業人，增加減稅利益約10.68億元。財政部表示，本次調高之起徵點規定，首次適用於114年第1季（1月至3月），繳納期間為114年5月1日至10日之查定課徵營業稅案件，小規模營業人查定之銷售額未達調整後起徵點者，因免繳納營業稅，將不會收到營業稅查定課徵（405）核定稅額繳款書。