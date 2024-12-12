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勞動部長洪申翰11日公布勞動部霸凌案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與前北分署長謝宜容直接相關，與首次調查說法南轅北轍；謝宜容也因為涉嫌貪污、挪用公款，遭羈押禁見；對此，媒體人陳揮文表示，看到謝宜容被收押他有點詫異，「這個收押的意思表示什麼？表示我們的主計、審計單位通通都睡著啦！」陳揮文今（12）日在政論節目《新聞大白話》中表示，殺人罪中並沒有「霸凌致死」這一條，所以謝宜容被收押主因是因爲貪污；陳直言，看到謝宜容被收押他有點詫異，「表示我們的主計、審計單位通通都睡著啦！」陳揮文質疑，謝宜容當了一年多的北分署的署長，「是怎麼核銷的啊？ 」、「勞動部的政風人員政風什麼？」；針對民眾黨立院黨團總召黃國昌突襲勞發署，要找出謝宜容以就業安全基金購買的禮盒備品一事，陳直言，「那就是作秀啦！怎麼會是立委在查禮盒？哪有這種事情，那作秀都做過頭了！黃國昌的行為跟那個八炯、跟館長他們有什麼不一樣？」