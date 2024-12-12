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▲須藤早貴全面否認指控，也強調沒有要和野崎幸助離婚。（圖／翻攝自X）

77歲日本富豪野崎幸助在2018年娶了小55歲的AV女優須藤早貴之後，才抱回美嬌娘3個月而已，他就在家裡暴斃身亡，事後屍檢驗出他體內有大量興奮劑。警方認定嫩妻須藤早貴有犯案嫌疑，因此將其逮捕歸案。不過事發過了6年，和歌山地方法院今（12）日審理後認定，沒有決定性證據可以證明須藤早貴有殺人事實，須藤早貴也沒有認罪，因此判她無罪。野崎幸助在2018年迎娶須藤早貴，沒想到2人僅新婚3個月，男方就在家中二樓的臥房內暴斃身亡。經解剖之後，從他的血液和胃部等處都驗出超過致死量的興奮劑成分，死因是急性興奮劑中毒。由於案發當時家中只有野崎幸助和須藤早貴2人，因此她有重大犯罪嫌疑，檢警調查3年後，在2021年將須藤早貴以殺人罪起訴。今日此案進行審理，檢方指出，須藤早貴是最有機會餵食野崎幸助興奮劑的人選，加上案發前，野崎幸助曾要求離婚，認為須藤早貴很可能為了繼承遺產而有了殺心。此外，須藤在婚後也搜尋了「老人／完美犯罪」和「興奮劑／死亡」等關鍵字，因此認定對方就是此案兇手。不過因為檢方沒有直接證據可以指出須藤早貴就是兇手，須藤早貴也否認所有指控，並透過辯護律師澄清，2人沒有要離婚，且她每月都能拿到野崎幸助給的100萬日圓（約新台幣21萬元）零用錢，根本沒有殺人動機。最後和歌山地方法院認定檢方證據不足，判須藤早貴無罪。