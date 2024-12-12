環境部於113年12月12日公告修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，展延補助期間至114年12月31日，並新增四期大型柴油車自主到檢黑煙不透光率逾1.0 m-1者為補助對象，以協助車主削減車輛污染物排放，每輛最高補助8萬元。
環境部表示，國內移動污染源排放細懸浮微粒（PM2.5）統計資料，以一至三期大型柴油車占比最高，故自108年起推動一至三期大型柴油車調修燃油控制系統補助，車主委託環境部認證保養廠執行引擎系統、噴射泵浦與噴油嘴（3擇1以上）及清除積碳；114年起為鼓勵四期大型柴油車車主自主到檢，該車型檢測黑煙不透光率逾1.0 m-1者，納入補助對象，車主同透過環境部認證保養廠，調修噴油嘴全部換新及清除積碳，即可申請補助，希冀與車主共同合作改善污染排放。
本辦法原訂今(113)年底截止，經評估空氣污染防制基金可負荷前提下，展延至114年12月31日止，統計113年11月底，一至三期大型柴油車約7萬輛，其中約1萬輛需改善，而四期大型柴油車車主自主到檢無法取得標章者，推估約2,000輛有調修補助需求，一至四期大型柴油車符合調修補助資格者，每輛最高補助8萬元，藉由增加補助大型柴油車種及展延補助期間，提升移動污污源減量效益。
環境部呼籲一至四期大型柴油車車主如符合申請資格，儘速提出申請，若不知車輛是否具補助資格，可上「大型柴油車各項補助案件線上系統」查詢，或電洽諮詢專線：(02)8512-4402。
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本辦法原訂今(113)年底截止，經評估空氣污染防制基金可負荷前提下，展延至114年12月31日止，統計113年11月底，一至三期大型柴油車約7萬輛，其中約1萬輛需改善，而四期大型柴油車車主自主到檢無法取得標章者，推估約2,000輛有調修補助需求，一至四期大型柴油車符合調修補助資格者，每輛最高補助8萬元，藉由增加補助大型柴油車種及展延補助期間，提升移動污污源減量效益。
環境部呼籲一至四期大型柴油車車主如符合申請資格，儘速提出申請，若不知車輛是否具補助資格，可上「大型柴油車各項補助案件線上系統」查詢，或電洽諮詢專線：(02)8512-4402。