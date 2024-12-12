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美國總統當選人川普揚言在就職第一天就調高關稅，引發市場憂慮，也牽動海運巨擘佈局，航運巨擘馬士基針對明年市場進行評估，認為貨櫃運量有望成長，且紅海危機亦可能持續。根據路透報導，一名馬士基（Maersk）高階主管指出，公司預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%，主因是可能發生潛在的港口罷工情形，以及美國對外課徵貨物關稅後，可能出現的強勁需求。馬士基北美區總裁也對整體增長率在5%至7%的預測表示樂觀，並認為葉門叛軍胡塞武裝組織襲擊紅海船隻導致紅海航運中斷的情況，在明年仍會持續；且美國公司也有剛性需求，將繼續刺激貨櫃數量的成長。美國的全國零售聯盟（NRF）認為，美國東岸港口1月發生碼頭工人罷工的可能性仍存在，加上川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。馬士基在10月調高了全年財測，12月初股價也來到近六個月的次高點。