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▲警察一夫當關雙手叉腰，後路被堵的鴕鳥，傻愣愣的呆在原地。（圖／民眾提供，2024.12.12）

▲鴕鳥見前路難行，乾脆「當一隻鴕鳥」不面對問題，將頭轉到一旁理起毛來。（圖／民眾提供，2024.12.12）

警察與嫌犯對峙不稀奇，當「嫌犯」是和人一樣高的大鳥，可就罕見了！繼今年5月2隻鴕鳥在台中市烏日區溪南路逛大街，烏日區慶光路今天又出現一隻落單鴕鳥，警方研判應該和上次那對是「一家鳥」，成功攔截後，通知飼主到場一起圍捕，順便開一張300至600元的妨害交通罰單讓飼主帶回。台中市烏日區慶光路上，今（12）日上午9點半左右，突然出現一隻鴕鳥在馬路上散步，民眾向警方報案。今年5月，溪南派出所才成功抓到一對逛大街的鴕鳥，費了好大工夫圍捕、交給農業局載走，接著由農業局依飼養場登記資料，確認這對鴕鳥是從貓羅溪對岸的彰化縣芬園鄉一路過橋，溜到台中玩。有了上次經驗，再度出任務的溪南派出所警察，到場後先用車子擋住去路，避免牠驚慌奔逃傷到人，再保持一段安全距離，一人一鳥就這樣展開「對峙」，接著打電話給彰化的呂姓飼主，詢問「你家鴕鳥是不是又溜出來了？」呂姓飼主立即趕到場，兩人合力「圍捕」這隻逃家鳥，有了上次經驗，警方協助抓捕時發現鴕鳥想反抗，立即跳開讓飼主「專業的來」，順利讓鴕鳥「落網歸案」。飼主因疏縱飼養的鴕鳥在道路奔走、妨害交通，再次被依《道路交通管理處罰條例》第84條告發，吃上一張新台幣300元以上600元以下的罰單。