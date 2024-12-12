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▲數位發展部次長林宜敬於本次出訪期間與Meta公司產品及法遵團隊會晤，商討Meta規劃的相關作為。（圖／數發部）

數位發展部次長林宜敬於美東當地時間11月25日，受邀出席於波士頓舉行的「波士頓全球論壇」（Boston Global Forum），針對「民主在AI戰役中的致勝策略」與全球領袖暨學者進行深度對話，包括本次論壇創辦人Thomas Patterson及Nguyen Anh Tuan、法國前性別平等、多元化和平等機會部長Élisabeth Moreno、麻省理工學院政治學教授Nazli Choucri、知名資料科學家Alex 'Sandy' Pentland，及我國無任所唐鳳大使等，共同討論AI對全球未來的深遠影響及應對策略。林宜敬此行並就打詐、數位身分等議題，與美、加界人士、專家學者進行對話交流。林宜敬於論壇中表示，AI技術快速發展已成為無可避免趨勢，駕馭AI即掌握未來。他強調AI為全球帶來無數機會，為確保AI技術能夠符合自由、民主及人權等核心價值，臺灣與國際社會必須攜手合作，從軟體與硬體的發展角度，引領全球AI技術應用進步，防止技術被惡意使用。為討論《詐欺犯罪危害防制條例》中關於指定網路廣告平台業者之法遵義務，林宜敬於本次出訪期間與Meta公司產品及法遵團隊會晤，商討Meta規劃的相關作為。自今年九月起，Meta已啟動額外防制網路詐騙廣告相關的查核措施。數發部近期觀察到偽冒名人及金融投資詐騙廣告下降，這樣的趨勢也與使用者通報至線上平台的詐騙廣告量減少的情況一致。為了進一步符合《詐欺犯罪危害防制條例》規定，並持續打擊詐騙廣告，Meta已承諾將實施更嚴格的廣告主驗證機制，並且讓廣告主的驗證資訊更便於查閱。Meta 已於十二月陸續啟動廣告主身份驗證。後續所有在Facebook與Instagram上向臺灣用戶投放廣告的廣告主，都將被要求完成驗證流程，提供驗證身份所需的個人或商業資訊，並且在發布廣告時都將被要求清楚揭露受益者與出資者。數發部與Meta也承諾，新措施啟動後，將會針對中小型企業或個人廣告主提供協助，引導這些廣告主完成身分驗證，以盡量降低對合規企業投放廣告的任何權益影響。林宜敬並就數位身分議題，拜訪美國非營利組織「數位憑證聯盟」（Digital Credentials Consortium, DCC），與主席、總監及工程師們進行交流，討論數位憑證標準化與互通性問題；DCC由多所全球知名學府合作成立，致力於推動數位憑證在教育領域的應用。隨後拜會加拿大「就業及社會發展部數位服務司」（Canadain Digital Services, CDS），討論重點聚焦在數位憑證等議題；雙方均同意政府發行與驗證數位憑證的能力是數位社會基石，並強調建立全球標準間信任及互通性的重要性。數發部表示，我國將持續致力構建具包容及韌性的數位社會，推動AI與數位技術的創新與負責任應用，確保新興科技發展不僅支持經濟成長，更保障自由、民主和人權等核心價值。