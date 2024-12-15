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▲低溫會導致頻尿，尤其台灣人愛吃火鍋、麻辣鍋，高鹽會使水分囤積體內，晚上平躺時更容易產生尿意。（示意圖／取自pixabay ）

小賴（化名）在泌尿科門診接受攝護腺藥物治療，最近天氣轉涼，他發現上廁所的次數增加，尤其不時深夜起床小解，嚴重影響睡眠品質，只好追加改善頻尿的藥，但每當氣溫上升，頻尿又不藥而癒；醫師說，低溫會導致頻尿，特別是國人冬天愛吃火鍋、麻辣鍋，高鹽會使水分囤積體內，晚上平躺時更容易產生尿意，民眾要多注意。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，門診中類似小賴的狀況很常見，包括攝護腺肥大的病人，以及膀胱過動、敏感的患者，每到冬天或天氣變冷，不論年紀，都可能頻頻跑廁所，這不只會影響白天工作，晚上則恐導致睡眠不足，某些老人因夜間上廁所次數增加，還可能跌倒、造成骨折或腦出血。針對頻尿，蔡樹衛指出，根據醫學定義，可能攝取過多水分，或使用利尿劑治療高血壓，或年齡過高，腎功能已衰弱。包括男性攝護腺肥大、尿道狹窄等引起排尿困難，或膀胱有神經障礙，這在糖尿病、中風、帕金森氏症、脊髓損傷患者中較常見。某些腦梗塞、腦髓損傷等中樞神經系統障礙，或膀胱過動症，或單純因年紀增長導致膀胱容量減少，都會使每次排尿量下降。包括呼吸中止症、抗利尿激素減少、睡眠障礙、心臟衰竭等。對於天冷造成頻尿，蔡樹衛說，原因相當多，例如低溫時因流汗量減少，體內水分大多藉由小便排出，因此容易導致上廁所次數上升，加上水喝得比較少，這會使尿液濃度提高，同時增加對膀胱黏膜的刺激性，逼尿肌變得更敏感，進而造成頻尿現象。此外，天氣變化時容易感冒，部分治療藥物如抗組織胺、麻黃素等，都可能引起排尿困難，造成殘尿多或急性尿滯留，尤其本身已若有攝護腺肥大，頻尿情形會更明顯。蔡樹衛也說，氣溫下降時，大家愛吃火鍋，這會增加高湯及高鹽攝取，而鹽分會使水分滯留在血液中，導致下肢水腫，而當晚上平躺時，回流至心臟及腎臟的血量增加，同時加快製造尿液，這也會造成夜間排尿次數上升。■加強保暖。平常留意脖子、手腕、腳踝、腰部等部位的保暖，睡覺時則應蓋好被子，增加膀胱保暖。■晚餐後盡量不要喝太多水，或水分含量高的水果如水梨等。■減少攝取茶或咖啡。■老年人可將尿壺等容器置於床邊。■適時使用抗膽鹼藥物、β-3腎上腺素受體作用劑減輕症狀。■可補充抗利尿激素分泌，但要注意鈉離子低下的副作用。■改善睡眠品質，可至精神科、神經科、內科等諮詢。