我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署吳姓資訊分析師輕生案發生超過1個月，勞動部11日召開記者會，公布案件重啟調查報告，勞動部長洪申翰表示，根據同仁訪談結果與內外部委員開會後，一致認定吳姓公務員生前遭北分署長謝宜容「霸凌」，且內容也出現謝宜容新的霸凌事證，包括曾退回活動簡報45次、甚至要求同仁工作時間在走廊一起跑步，擠壓到工作時間。對此，前立委郭正亮直呼，若有老師對他丟45次報告，他就退學。據報告內容指出，謝宜容對於工作要求非常嚴苛及繁瑣，對於辦任何活動，包括與北分署職務無關活動都相當要求，曾經退回修改活動簡報高達45次，甚至過程中都辱罵同，用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶？」，痛批業務主管「你不具主管特質」、「Troublemaker」。郭正亮12日在節目《亮話天下》表示，看到第二次行政報告後，他覺得謝宜容真是個可怕的人物，有的員工接受調查訪問，有的還哭出來，甚至有人寫報告，被丟回去45次，讓他驚呼「這是什麼樣的主管，我的老天啊！」郭正亮說，若是有個老師對他丟45次報告，他就退學了，且以他的個性，搞不好會搥對方，「這是什麼樣的處境？」