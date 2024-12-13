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美國總統當選人川普(Donald Trump)的高級貿易顧問12日對路透社表示，新政府不會「天真地」看待中國操縱人民幣的任何企圖，回應了路透社有關中國當局正在考慮允許人民幣進一步貶值的報導 。川普即將上任的貿易和製造業高級顧問納瓦洛(Peter Navarro)表示，白宮不會干預財政部每半年一次的審查。這份審查旨在調查外國貿易夥伴是否操縱其貨幣。不過，納瓦洛補充說：「我不認為川普的財政部會非常歡迎中國的貨幣操縱行為。中國作為貨幣操縱國的歷史是眾所周知的。」川普政府2019年曾將中國列為匯率操縱國，這是美國政府自1994年以來首次做出這項決定。這項舉動比較是象徵意義，而非實質意義，但仍表明川普願意與世界第二大經濟體進行前所未有的貿易戰，正如他在競選過程中經常威脅的那樣。2019年的這項舉動是在中國政府允許人民幣兌美元貶值之後發生的。路透社12日報導，中國最高領導人和決策者正在考慮允許人民幣在2025年貶值，因為他們準備迎接川普重返白宮後更高的美國貿易關稅。根據路透社報導，這項預期舉措反映出中國意識到需要更大的經濟刺激措施，來應對川普懲罰性貿易措施的威脅。川普表示，他計劃對廣泛的進口商品徵收10%的關稅，並對中國進口商品加徵60%的關稅。曾在川普第一屆任期擔任貿易顧問的納瓦洛表示，如果中國讓其貨幣貶值，川普可能選擇進一步提高關稅，而不會等到兩年一度的財政部報告。納瓦洛說：「有適當的糾正措施」，「如果(川普)不想等待任何報告，他可以提高關稅」。更多中央廣播電臺新聞