我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞今在客場交手東區強權波士頓塞爾提克，活塞在首節進攻端就陷入當機，讓塞爾提克打出27:16攻勢，自此後塞爾提克就未陷入落後，外加綠衫軍先發5人有4人得分上雙，其中替補出發的Payton Pritchard更是砍下全場最高的27分，終場塞爾提克就以123:99戰勝活塞。首節活塞手感冰冷，尤其是外線出手，全隊三分球在首節12投0中，整節僅攻下16分，反觀塞爾提克靠著優異的團隊籃球，單節攻下27分取得領先。雖然活塞在次節火力復甦，但塞爾提克也不遑多讓，仍舊打出32:28的領先優勢，上半場結束綠衫軍59:44領先。其中上半場塞爾提克能領先的最大關鍵，絕對是替補球員Pritchard，他僅上陣18分鐘，12投5中、三分球9投4中，拿下14分、5助攻、2籃板，且沒有失誤、正負值高達+15。來到第三節，塞爾提克火力不減打出34:24攻勢，一舉將分差拉開至25分，進到末節雖然活塞火力復甦，打出31:30的攻勢，但仍舊無力回天，終場就以99:123不敵塞爾提克。綠衫軍Pritchard今全場出戰31分鐘，20投10中、三分球15中7，拿下27分、10助攻、4籃板，Kristaps Porzingis 、Jrue Holiday、Derrick White、Jaylen Brown則分別拿下19分、12分、23分與14分。