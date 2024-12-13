我是廣告 請繼續往下閱讀

又到了年末，從聖誕節、年終聚餐、尾牙，一直到跨年等，各種餐會群聚，大魚大肉享用著美食的過程，一個不小心就很容易造成體重「失速」，餐會中除了帶走快樂，肥肉也跟著帶上身了！為了能有效控制體態與健康，營養師提醒，千萬要建立正確的飲食習慣，必且搭配規律的運動，來抵抗年末聚餐的誘惑。Curves可爾姿營養師Lily提到，每到節日，吃到飽餐廳總是預約滿滿，加上大家都會有一種「吃夠本」的心態，無節制地進食、攝取過多熱量，但要特別留意，這樣滿足一時的口腹之慾，會換來高熱量及腸胃負擔，讓你不知不覺中，體重計的數字不斷直線上升、一去不復返了！也因此營養師建議，在選擇餐廳時，要盡量避免吃到飽餐廳；其次可以挑選原型食物為優先，以常見的聚餐美食－火鍋舉例，把火鍋料換成蔬菜或是低脂肉類，用高纖全穀雜糧類如芋頭、地瓜、南瓜等，來取代白飯、麵條，湯底避免麻辣鍋，沾醬的部分，營養師也建議以醬油、蔥、辣椒調成沾醬，減少使用高油的沙茶跟芝麻醬。除了飲食把關，Curves可爾姿體適能顧問吳湧也建議：「年末大家通常吃得多動得少，建議可以從事肌力訓練及有氧運動，來保持身體活動量；沒有運動習慣的民眾，則建議每周運動2~3天，讓身體先適應運動性，習慣後再加強運動量，藉以提升基礎代謝；平時有運動習慣的民眾，則可以拉高運動頻率、調整運動強度，比如每周運動五天，以一天高強度運動、一天中低強度的運動，相互交替尤佳。」國外也有研究顯示，肌肉訓練不僅能提高基礎代謝率，還可幫助改善身體組成和長期健康。像是肌肉訓練後的「後燃效應」（EPOC），可讓身體在運動結束後持續數小時燃燒熱量，進一步增強減脂效果。鼓勵民眾透過規律的肌肉訓練，能有效保護或增加肌肉量，另一方面，肌肉訓練還有助於改善胰島素敏感性與血糖控制，減少腹部脂肪堆積，進一步促進整體健康。美國國家衛生研究院文章指出，在經歷輕度寒冷(19度c)的一個月後，人體（受試者）的脂肪代謝活動增加了10%。因此，為了鼓勵全民動起來，Curves可爾姿推出今年12月的「健身油切計畫」活動，一直到年底（12／31止），期間原價3600元的入會費只要900元（二年合約者享有優惠）；Curves可爾姿推出第4代女性30分鐘高效燃脂訓練，同步歐美科學健身以間歇結合循環訓練的方式，主打30分鐘就可以消耗400至600大卡，並且提供免費預約體驗服務、教練免費指導及健康諮詢，適合年末忙碌的上班族利用午休或下班後的30分鐘進行運動。