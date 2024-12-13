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近日由艾肯娛樂發布的新作《FragPunk》，除了是一款經典的射擊遊戲外，還加入了特殊的「碎片卡」系統，讓玩家在體驗射擊遊戲之餘，還要絞盡腦汁布局策略，透過碎片卡的配置玩出自己的主場。《FragPunk》遊戲中帶來多名性格鮮明英雄及多種不同地圖，讓玩家可以自由摸索及組合，打造出屬於自己的戰鬥模式；遊戲上手門檻低，無論是熱愛射擊遊戲的玩家，或是初次體驗的玩家，.都可以在遊戲中追求段位排名的榮耀或體驗策略和技術的博弈，滿足多種對於不同族群對於遊戲的想像。不同於以往的射擊遊戲跑圈或是競技模式，《FragPunk》帶來了100多張全新特效卡片，例如可以讓敵人的頭變大的「大頭」卡，讓你可以短時間內快速爆頭，又或者是穿上龜殼抵禦背後傷害的「背部強化」卡，瞬間增加承傷的能力；當戰鬥進入平局自動進入「duel」決鬥模式，透過真實力來取得勝利。Z世代潮流朋克FPS，極具特色的美術風格，融合朋克與街頭塗鴉元素。武器外觀DIY，海量的個性貼紙、槍掛件，讓你打造出只屬於自己的風格武器，體驗最酷的戰鬥體驗。《FragPunk》在海外推出後，即在新品節試玩第一的佳績，除此之外多位知名實況主也爭先恐後的搶鮮體驗，包含shroud、aceu、xQc、TenZ、Timmy..等都參與其中，這將會是2025年最期待的FPS遊戲之一，熱愛射擊遊戲的玩家們千萬不要關注。