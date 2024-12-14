NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月14日賽程，共有8場比賽進行，焦點之戰為上午10點30分由鳳凰城太陽交手猶他爵士，太楊近10戰取得3勝7敗，爵士近10戰收穫2勝8敗，這兩支球隊都陷入低潮，其中太陽近期更是苦吞3連敗，但太陽此戰有望終止連敗，因為根據太陽隨隊記者Kallan Olson指出，「Durant左腳踝傷勢復原良好，有望在明交手猶他爵士的比賽中復出。」，此組合可說是強強對決十分精彩。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：太陽交手爵士焦點之戰
📍比賽背景
隨著Kevin Durant倒下後，太陽近期苦吞3連敗，近10戰更是只拿下3勝，在沒有KD的情況下，太陽吞下1勝、9敗，但反觀只要KD回到場上，太陽能取得11勝、2敗的成績。
📍數據對比
太陽場均得分113分（聯盟排名第12），爵士場均得分則是109分（聯盟排名第20）。
太陽本季投籃命中率為46.8％（排名聯盟第11），爵士本季投籃命中率為45.4％（排名聯盟第20）。
📍雙方關鍵球員
太陽：本賽季Durant出賽13場，場均可以拿下25.8分、6.7助攻、3.1籃板與1.5次火鍋，只要他有出戰的比賽太陽只輸過2場，明只要KD回歸，太陽將有望終止連敗。
爵士：爵士近3戰雖然拿下1勝、2敗的戰績，並在對陣波特蘭拓荒者時終止5連敗，但在那2敗中失分分別為133分與141分，可見在防守端並不優異，明若是迎戰完全體太陽，若防守端不能有效發揮，將是一場大比分的比賽。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：湖人VS灰狼 09:30
愛爾達ELTA.TV：快艇VS金塊 10:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
隨著Kevin Durant倒下後，太陽近期苦吞3連敗，近10戰更是只拿下3勝，在沒有KD的情況下，太陽吞下1勝、9敗，但反觀只要KD回到場上，太陽能取得11勝、2敗的成績。
📍數據對比
太陽場均得分113分（聯盟排名第12），爵士場均得分則是109分（聯盟排名第20）。
太陽本季投籃命中率為46.8％（排名聯盟第11），爵士本季投籃命中率為45.4％（排名聯盟第20）。
📍雙方關鍵球員
太陽：本賽季Durant出賽13場，場均可以拿下25.8分、6.7助攻、3.1籃板與1.5次火鍋，只要他有出戰的比賽太陽只輸過2場，明只要KD回歸，太陽將有望終止連敗。
爵士：爵士近3戰雖然拿下1勝、2敗的戰績，並在對陣波特蘭拓荒者時終止5連敗，但在那2敗中失分分別為133分與141分，可見在防守端並不優異，明若是迎戰完全體太陽，若防守端不能有效發揮，將是一場大比分的比賽。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
| MATCHUP
| 時間
| Washington
| @ Cleveland
|8:00 AM
|
| Indiana
| @ Philadelphia
|8:00 AM
|
| Los Angeles
| @ Minnesota
|9:00 AM
| Brooklyn
| @ Memphis
|9:00 AM
| Charlotte
| @ Chicago
|9:00 AM
| LA
| @ Denver
|10:00 AM
| Phoenix
| @ Utah
|10:30 AM
| San Antonio
| @ Portland
|11:00 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：湖人VS灰狼 09:30
愛爾達ELTA.TV：快艇VS金塊 10:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。