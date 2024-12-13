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博盛半導體預計在12/26上櫃，12/16到12/18起辦理公開申購，每股承銷價186元，若以昨（12）興櫃收盤價210.5元計算，價差達到24元，等於抽中一張現賺24000元。博盛以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注設計開發、應用服務、銷售，並透過先進技術和全球佈局，成為功率半導體市場的重要參與者。從電力轉換到電動車，再到再生能源、伺服器，產品應用面向廣泛。博盛董事長孟祥集表示，博盛的低壓MOSFET廣泛應用於消費性電子與伺服器設備，而高壓MOSFET則專注於各式AC-DC電源系統、與再生能源，車用元件則覆蓋車燈、儀錶板、PD、車用空調與馬達驅動等領域。根據TrendForce數據，2022年全球分離式功率元件市場中，MOSFET約佔56.3%，市場份額最大，並在新興應用如AI伺服器、數據中心及基站的需求帶動下，持續成長。博盛此次將在12/26上櫃，預計12/16到12/18公開申購，每人限購1張，每股承銷價186元，預扣款日是12/19，抽籤日為12/20，若抽中的話，撥券日則是落在12/26，未抽中還款日12/23。