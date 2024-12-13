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台北上海雙城論壇將於17日正式登場，包括上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台。不過，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅審核未過，連9位中國大陸媒體記者都直接「審核不過」，台北市政府希望陸委會能夠說明理由。對此，陸委會今（13）日表示，政府認為媒體團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。蔣萬安今日上午出席113年臺北市國民小學教學評量研究中心揭牌及基本學力檢測20週年學術研討會，針對傳出陸委會封殺台辦主任、陸媒來台，蔣萬安表示，「今天這樣的結果，我們很遺憾，我們要對民主韌性有信心，開大門走大路 」。針對雙城論壇陸媒來台未通過審核，北市府發言人殷瑋受訪表示，對於這樣的結果感到非常遺憾，其實是不太好，媒體團如果都不能來，還是希望總要有好的理由，靜待中央主管機關說明，至少讓北市可以知道是什麼情況陸委會回應表示，在中共加強對台文攻武嚇的情况下，國際社會持續關切台海與區域的嚴峻局勢之際，政府對於專案申請案件必須考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」進行審酌。陸委會表示，在國台辦公布「懲獨22條」，並設立舉報專線等極不友善的行為後，嚴重影響兩岸正常交流互動，並對我在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，我政府不可能坐視不管，除積極呼籲國人審慎評估赴陸風險之外，對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話。有關上海媒體團來台一事，陸委會強調，政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。