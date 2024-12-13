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一隻野生亞洲黑熊在泰國撕毀一名農民的臉後逃逸，村民設下陷阱抓捕牠，過幾日後這隻熊被發現受困於陷阱之中，這隻熊被帶到當地動物保育與繁殖中心進行健康檢查，然後才被釋放到野外，牠也被植入了一個追蹤裝置來監控牠的動作，以防牠無故攻擊人類。根據《美聯社》報導，從影片中可看到這隻體重超過120 公斤的雄性野熊被困在那空那育府（Nakhon Nayok province）野生動物部門官員設置的鋼籠中，正在等待當地保育人員將牠送往保育中心。一名住在巴真府（Prachin Buri province）的75歲農夫考布里（Kao Butsri）在11月19日遭到這頭野熊襲擊，這名村民當時正在收集魚籠，結果被這隻野生動物咬傷。他奇蹟般地倖免於死亡，但這次襲擊把他的臉撕掉了一大塊，連眼球也脫落了。為了避免其他人被攻擊，村民設置陷阱並捕獲了這頭失控的野熊。據悉，這頭熊是亞洲黑熊，是一種原產於亞洲的中型樹棲熊。牠主要棲息地相當廣泛，包括伊朗、日本、喜馬拉雅山或東南亞的森林中。由於盜獵和分解牠的部位作為中藥用途，使得亞洲黑熊數量銳減，目前被國際自然保護聯盟紅色名錄和《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一列為易危物種。根據泰國《野生動物保護法》，該熊也被列為受保護物種。