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▲李珠珢身穿紅色格紋洋裝，跟著音樂賣力應援。（圖／emperorphoto3 IG）

▲李珠珢疑似跳舞的動作太大，衣服一度下滑。（圖／emperorphoto3 IG）

韓國啦啦隊女神李珠珢日前退出南韓職棒起亞虎啦啦隊，還和原先的經紀公司APEX解約，不少台灣球迷紛紛敲碗她可以來台發展。近日，有粉絲挖出李珠珢過去在球場上穿著耶誕裝熱舞的片段，俏皮又帶著一絲性感的模樣電暈一票粉絲，然而因應援動作太過激烈，她衣服上的深V領口還不小心滑落，也讓不少粉絲看了緊張一下。畫面中，李珠珢綁著公主頭，身穿紅色格紋套裝，整個人宛如聖誕小精靈般，相當甜美可愛，而衣服上的大V領設計，讓她的雪白肌膚一覽無遺，影片曝光後，許多粉絲紛紛湧入留言區大讚：「聖誕珠珠」、「太可愛啦」、「心臟病又要發作了！」然而李珠珢隨著音樂賣力舞動時，因動作太大，領口一度下滑，令不少粉絲看了替她緊張了一下，不過她立馬面不改色地伸手拉起，反應相當淡定，持續應援炒熱氣氛，相當敬業。而李珠珢先前被爆已從南韓職棒起亞虎啦啦隊退出，名字被新增在「退役成員」名單內，不僅如此，還與經紀公司APEX解約。對此，李珠珢沒有多做說明，只是悄悄換了IG頭貼。此外，還有韓媒爆料，李珠珢目前正多方面考慮要到國外還是續留國內發展，消息曝光後令台灣粉絲超期待，希望李珠珢可以跟學姐李多慧一樣，選擇來台發展。