夢想家中場遊戲又惹議！屬於TPBL聯盟的台灣籃球隊福爾摩沙夢想家，日前舉辦的中場高爾夫推桿遊戲，才因為「洞口太小」引發爭議。遊戲在改良規則後續辦，但近日有球迷在吉祥物的伸手助攻下，把球推進洞內，而球團卻宣布受到外力干擾，因此20萬獎金不算數，再度掀起球迷不滿，留言直呼：「拜託輸不起就別再辦這個遊戲了。」
中場遊戲爭議多 改善後續辦
夢想家在中場舉辦的「十萬夢想GOLF」遊戲，是讓球迷使用高爾夫球桿推球，只要讓球入洞就能獲得獎品，紙板上一共有2個大洞及1個小洞，最高額的獎金是中間小洞的20萬，然而，這個中場遊戲可以說是爭議不斷。
先是前洋將牧倫斯（Byron Mullens），在遊戲中試圖把球放入洞口，結果意外發現洞口太小，引發網友猜測遊戲作假。球團後續發表聲明致歉，並表示未來會擴大洞口，並於每次遊戲前現場測試。
吉祥物神助攻 獎金不算數挨批
不過在11日的比賽現場，1名女球迷在活動中推出球後，明顯已經偏離軌道，卻被吉祥物「優尼獸」單手擋下，順勢彈進獎金20萬的洞裡。當下主持人表示，球迷可以獲得再一次挑戰機會，且球團出面解釋，該球受到外力干擾，因此進洞不算。
對於這樣的處理方式，球迷明顯不買單，眾多不滿的網友都湧進夢想家粉專留言，寫道：「20萬給小妹妹獲得洗白機會，現在把自己搞更黑了」、「玩不起中場遊戲就不要玩」、「可以不要再辦這丟臉的活動了嗎？」、「這公關處理真的是災難」、「建議獎金改成兩兆 反正也沒有要發」等，普遍認為規則沒有事前明確說清楚，20萬獎金應該要照發。
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夢想家在中場舉辦的「十萬夢想GOLF」遊戲，是讓球迷使用高爾夫球桿推球，只要讓球入洞就能獲得獎品，紙板上一共有2個大洞及1個小洞，最高額的獎金是中間小洞的20萬，然而，這個中場遊戲可以說是爭議不斷。
先是前洋將牧倫斯（Byron Mullens），在遊戲中試圖把球放入洞口，結果意外發現洞口太小，引發網友猜測遊戲作假。球團後續發表聲明致歉，並表示未來會擴大洞口，並於每次遊戲前現場測試。
吉祥物神助攻 獎金不算數挨批
不過在11日的比賽現場，1名女球迷在活動中推出球後，明顯已經偏離軌道，卻被吉祥物「優尼獸」單手擋下，順勢彈進獎金20萬的洞裡。當下主持人表示，球迷可以獲得再一次挑戰機會，且球團出面解釋，該球受到外力干擾，因此進洞不算。
對於這樣的處理方式，球迷明顯不買單，眾多不滿的網友都湧進夢想家粉專留言，寫道：「20萬給小妹妹獲得洗白機會，現在把自己搞更黑了」、「玩不起中場遊戲就不要玩」、「可以不要再辦這丟臉的活動了嗎？」、「這公關處理真的是災難」、「建議獎金改成兩兆 反正也沒有要發」等，普遍認為規則沒有事前明確說清楚，20萬獎金應該要照發。