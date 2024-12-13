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夢想家中場遊戲又惹議！屬於TPBL聯盟的台灣籃球隊福爾摩沙夢想家，日前舉辦的中場高爾夫推桿遊戲，才因為「洞口太小」引發爭議。夢想家在中場舉辦的「十萬夢想GOLF」遊戲，是讓球迷使用高爾夫球桿推球，只要讓球入洞就能獲得獎品，紙板上一共有2個大洞及1個小洞，最高額的獎金是中間小洞的20萬，然而，這個中場遊戲可以說是爭議不斷。不過在11日的比賽現場，，寫道：「20萬給小妹妹獲得洗白機會，現在把自己搞更黑了」、「玩不起中場遊戲就不要玩」、「可以不要再辦這丟臉的活動了嗎？」、「這公關處理真的是災難」、「建議獎金改成兩兆 反正也沒有要發」等，普遍認為規則沒有事前明確說清楚，20萬獎金應該要照發。