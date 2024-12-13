我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨教育部近日發布禁令，為保護學生健康，嚴禁在學校及其周邊地區銷售能量飲料，同時禁止任何形式的廣告宣傳。根據《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪馬內在10日提出對能量飲料造成健康隱患的擔憂後，相關措施迅速落實。根據這項禁令，柬埔寨政府禁止任何企業在學校內部及週邊區域飲用、銷售、展示或宣傳能量飲料，並要求加強對學校週邊的監管。同時，學校需強化食品安全與健康教育，提升師生對能量飲料危害的認知。洪馬內指出，能量飲料對青少年族群的健康構成嚴重威脅，可能引發健康問題。他指示教育部聯合衛生部加強監管，禁止在學校範圍內外銷售和消費能量飲料。教育部表示，先前曾頒布多項相關政策，但部分學校執行成果不足。此次禁令旨在確保所有學校嚴格執行，徹底消除能量飲料對學生健康的潛在威脅。柬埔寨教育部強調，各校需與相關機構通力合作，為學生創造健康安全的學習環境。