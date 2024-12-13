王建民和江坤宇兩位台灣英雄今年共同以不同角色為中華隊在12強賽奪冠做出貢獻，前者44歲，江坤宇24歲，兩人相差了快要20歲，不僅是同隊戰友身分，王也曾是江的偶像。近期江坤宇也透露自己曾透過母親的友人那裏拿到王建民簽名球，讓對方驚呼：「我有這麼老喔！」
江坤宇收藏自己的簽名球 王建民聽完緣由好驚訝
江坤宇今天在個人社群上分享了當年的「寒假作業」，並配上一張王建民簽名球的圖，該文中，年幼的他寫道：「這是王建民的簽名球，這是媽媽的朋友給她，媽媽再給我的，太爽了」。裡面充滿了年少悸動的童言童語，相當可愛且有趣。
在社群上也有一則影片是由江坤宇持攝影機和王建民說：「我小時候也有你的簽名球，對方半信半疑地回：「真的嗎？」之後江坤宇講出當年拿到球的原委，王再聽到他是由媽媽的朋友那邊拿到球後笑說：「我有這麼老喔？」
江坤宇也笑說自己拿到球後很開心，每天都擺在那裏看，王建民則表示自己看過前者和陳鏞基當年的合照，那時候他還非常小，實在是時光飛逝。
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江坤宇今天在個人社群上分享了當年的「寒假作業」，並配上一張王建民簽名球的圖，該文中，年幼的他寫道：「這是王建民的簽名球，這是媽媽的朋友給她，媽媽再給我的，太爽了」。裡面充滿了年少悸動的童言童語，相當可愛且有趣。
在社群上也有一則影片是由江坤宇持攝影機和王建民說：「我小時候也有你的簽名球，對方半信半疑地回：「真的嗎？」之後江坤宇講出當年拿到球的原委，王再聽到他是由媽媽的朋友那邊拿到球後笑說：「我有這麼老喔？」
江坤宇也笑說自己拿到球後很開心，每天都擺在那裏看，王建民則表示自己看過前者和陳鏞基當年的合照，那時候他還非常小，實在是時光飛逝。
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