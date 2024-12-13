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▲高雄輕軌提前於11月締造單年度一千萬人次里程，圖為輕軌之美攝影比賽得獎作品。（圖／高市府捷運局提供）

▲路網成形的軌道運輸路網、民眾使用大眾運具習慣更普及，圖為輕軌之美攝影比賽得獎作品。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局統計，輕軌運量來自於平日通勤通學運量及假日休憩運量兩大來源，圖為輕軌之美攝影比賽得獎作品。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌11月累計運量已達1,131萬人次，提早完成單年度一千萬人次目標，寫下全國大眾捷運運輸服務新頁，12月份輕軌運量又在「夢時代大氣球遊行」、「中央公園耶誕燈飾活動」、「鹽酥雞嘉年華」、「高流下酒祭」等大型城市品牌行銷活動加持下，高雄輕軌及捷運旅次運量雙雙攀升，同享運量紅利。捷運局長吳嘉昌表示，高雄輕軌提前完成締造單年度一千萬人次里程新猷，原因可歸功於全路網成形的軌道運輸路網、民眾使用大眾運具習慣更普及、銜接其他鐵道運具發揮轉乘功能、TPASS政策加持與高雄城市品牌行銷活動成功等原因。經捷運局統計分析研究，輕軌運量來自於平日通勤通學運量及假日休憩運量兩大來源，其中高雄城市品牌行銷活動乃提升輕軌休憩旅次關鍵推手，經分析上週六(12/7)於輕軌及捷運沿線同日登場的「夢時代大氣球遊行」、「中央公園耶誕燈飾活動」、「鹽酥雞嘉年華活動」及「高流下酒祭」，鄰近活動場域的捷運R6凱旋站、R8三多商圈、R9中央公園、C3前鎮之星站、C5夢時代站、C11真愛碼頭、C12駁二大義等車站均湧現大批旅運人次，七個車站當日全天運量總計約9萬人次。經統計輕軌當日運量更達6.3萬人次，是除春節及燈會期間外，輕軌日運量最高紀錄，顯見本地或外縣市民眾們愈加習慣就近搭乘輕軌或捷運系統來到活動會場，透過高雄主題節慶結合高雄輕軌及捷運的模式，除有助大力行銷城市品牌，也帶動軌道及觀光雙商機。捷運局及高雄捷運公司攜手合辦的輕軌成圓主題壓軸活動-「2024蜜柑站長耶誕公益路跑」將於12月22日(週日)上午七點於時代大道登場。這是全國第一場以「追著輕軌跑」為題發想且結合蜜柑IP雙元素的主題路跑活動，共計來自高雄及外縣市共計2,130位跑著齊聚高雄，透過健康、樂活的方式，認識高雄輕軌之美。