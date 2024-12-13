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美國國會議員曾多次表達對中國品牌大疆無人機涉及數據傳輸、監控及國家安全風險的擔憂，我國政府機構也禁用中國製空拍機。民進黨立委沈伯洋創辦的黑熊學院，8日在台北華山藝文園區發起「DefendTaiwan」千人排字活動，但空拍機卻遭網友踢爆，使用的是大疆公司製造的「DJI Mavic 3」，黑熊學院昨日在臉書聲明坦承用中國製空拍機，並強調「錯的事情絕對虛心檢討」。國民黨立委徐巧芯今（13）日諷刺，募台灣錢給中國賺，並要求政府不該補助黑熊學院。黑熊學院臉書表示，12月8日的排字活動中，拍攝畫面交由承包商空拍，經確認，使用的無人機為大疆生產無人機。「黑熊學院成立以來，虛心接受各種批評與指教，若有不實抹黑與謠言都會第一時間澄清，但錯的事情絕對虛心檢討。」黑熊學院說，「許多與我們合作的團隊都是冒著各種風險與犧牲奉獻，日後有活動合作，我們會與夥伴加強溝通。未來我們一定會多加留意，有大家的監督，我們會繼續努力、更謹慎面對。」徐巧芯狠酸，黑熊學院之前賣的急救包被抓包是大陸製，黑熊學院很擅長募款，但活動買的是中國製品，等於「錢給中國賺」，她認為這是非常諷刺的事情。徐巧芯指出，黑熊學院一直認為小米的掃地機器人會洩露國安資訊，那「DefendTaiwan」用中國製空拍機拍照，難道就不會洩露，直言黑熊學院非常矛盾，她並質疑颱風天黑熊學院還在募款，黑熊學院買大疆空拍機是自打臉的行為，黑熊學院募款買淘寶貨、買中國空拍機，「為什麼我們國家要資助黑熊學院買中國用品？政府不該補助黑熊學院。」