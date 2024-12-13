迎接2025年到來，安達人壽為回饋客戶支持，以及歡慶順利進駐臺北大巨蛋園區新址，即日起至2025年2月底，推出「入厝同慶福氣GO」抽獎活動，只要完成指定條件，就有機會在新的一年把特斯拉電動車，或者杜拜來回商務艙機票帶回家。
安達人壽在今年11月1日正式搬遷至巨蛋國際中心辦公大樓，提供客戶更好的服務品質跟工作環境。為了分享新環境新氣象的喜悅，安達人壽舉辦「入厝同慶福氣GO」圓夢大禮包抽獎活動，獎項有一台特斯拉 Model Y電動車，以及三張杜拜來回商務艙機票。
活動自2024年11月25日起至2025年2月28日為止，凡於此段期間內成功投保安達人壽之新契約保單，且申請電子保單服務領取成功者，每一保單號碼即可獲得一個抽獎機會。此外，另設立加碼「抽獎資格」，活動期間依要保人歸戶累計計算首期保費，每達新台幣10萬元，即可再獲得一次抽獎機會，依此類推。
為響應綠色金融政策，安達人壽自2024年4月起啟動「減紙運動，地球健康e起來」活動，邀請保戶透過文件無紙化的方式，降低日常生活中的紙張使用量。「入厝同慶福氣GO」活動延續此精神，鼓勵保戶申請電子保單，透過簡單的方式減少資源消耗。安達人壽承諾將持續關注環境友善議題，並透過實際行動與保戶共同守護地球。
「入厝同慶福氣GO」抽獎活動，詳細內容以及活動資訊，可至安達人壽官方網站查詢https://life.chubb.com/tw-zh/，
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活動自2024年11月25日起至2025年2月28日為止，凡於此段期間內成功投保安達人壽之新契約保單，且申請電子保單服務領取成功者，每一保單號碼即可獲得一個抽獎機會。此外，另設立加碼「抽獎資格」，活動期間依要保人歸戶累計計算首期保費，每達新台幣10萬元，即可再獲得一次抽獎機會，依此類推。
為響應綠色金融政策，安達人壽自2024年4月起啟動「減紙運動，地球健康e起來」活動，邀請保戶透過文件無紙化的方式，降低日常生活中的紙張使用量。「入厝同慶福氣GO」活動延續此精神，鼓勵保戶申請電子保單，透過簡單的方式減少資源消耗。安達人壽承諾將持續關注環境友善議題，並透過實際行動與保戶共同守護地球。
「入厝同慶福氣GO」抽獎活動，詳細內容以及活動資訊，可至安達人壽官方網站查詢https://life.chubb.com/tw-zh/，