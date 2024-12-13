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▲《我的寶物》中，松本若菜、深澤辰哉（右）相愛卻不能在一起。（圖／《我的寶物》X）

▲《我的寶物》是以「托卵」為題材的連續劇。（圖／《我的寶物》X）

日本秋季檔話題日劇《我的寶物》即將迎接大結局，這部是「將與別的男性所生的孩子，謊稱是丈夫的孩子」來扶養長大的「托卵」為題材的連續劇，讓女主角松本若菜表示：「會盡量避免讓自己看起來像是悲劇的女主角，也想要顛覆以往惡女形象！」《我的寶物》故事描繪全職主婦神崎美羽（松本若菜 飾）與丈夫宏樹（田中圭 飾）的婚姻早已失去溫度。宏樹在外是「完美丈夫」，但在家裡卻充滿壓迫，讓美羽不得不在冷漠的婚姻中苦苦支撐。然而，生活的轉機出現了，當美羽偶然遇見昔日的青梅竹馬冬月稜（深澤辰哉 飾）後，故事開始掀起巨大的波瀾，原本以為與丈夫之間的愛已冷卻的美羽，把與冬月稜所生的孩子謊稱是宏樹的孩子後生下來，沒想到因為這個孩子的誕生，夫妻關係反而逐漸修復，但美羽卻無法斬斷對冬月的情愫，在罪惡感的折磨下內心搖擺不定。松本若菜坦承：「接到這部作品時，一方面感到很有挑戰性，但老實說，也很害怕。」她強調不想讓美羽看起來像個悲劇女主角，同時也希望顛覆以往惡女的形象，更補充：「美羽為什麼成為惡女？又為什麼不得不如此？故事雖然以很快的節奏推進，但美羽的心理變化描寫得非常細膩，隨著劇情的發展，更多的事情會接連發生。」強調自己也會帶著多樣的惡女面貌，細膩詮釋「美羽」這個角色。而本劇是由曾打造出《午後人妻》、以無性生活為主題的《即使你不再愛我了》的三竿玲子擔任製作人，這次推出以夫妻禁忌為主題的作品，讓第一次主演富士電視台連續劇的松本若菜表示：「我曾與三竿製作人合作過，這部是三竿製作人籌劃多年的作品，她將這麼重要的角色託付給我，我只能告訴自己『全力以赴』之外，也請大家務必要看到最後！」類 型：日本週四劇場導 演：三橋利行、楢木野禮、林徹、國武俊文編 劇：市川貴幸語 言：日文集 數：10主 演：松本若菜（飾演：神崎美羽）、田中圭（飾演：神崎宏樹）、深澤辰哉（飾演：冬月稜）開播日：2024年10月17日～2024年12月19日收 看：friDay影音