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經濟部產業技術司今（13）日於春田窯舉辦苗栗產業交流分享會，現場展示25項科專技術導入高值陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務等成功案例，包括以開發耐摔陶土材料並導入AI成功搶佔全球陶笛市場第2大市場的春田窯，及開發出高抗靜電載盤成功打入國內知名半導體封測廠的信紘科技等。技術司長邱求慧表示，自經濟部成立苗栗產業創新推動中心起，近3年來，技術司共投入超過10億科專經費，累積協助業者技術導入超過450案，諮詢及輔導廠商超過2000家，總體帶動業者投資近70億元。透過苗創中心協助粉末冶金業者產品，跨域切入電動車Tesla、骨科醫材等領域，今年度運用多層複合材料的奈米精密鍍膜，導入半導體應用，協助信紘科技建立鍍膜量產線，也成功開發出高抗靜電載盤。經封測製程實際測試驗證，可延長抗靜電載盤使用壽命達3倍以上，預期增加產值超過6億元以上。另外，苗創中心運用異質材料混成開發技術，將不同密度與材料特性之陶土，協助天春窯研發耐摔陶土材料，促成業者成功開發耐摔及具優美之陶笛，讓超過半世紀傳統窯業躍升為全球陶笛市場第2大廠商（市占率達4成以上）。同時，因應淨零需求，苗創中心在地協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程所產生之邊角料及廢棄物有效回收。回收後之纖維材運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂寵物用品。此項新商品成功減碳50噸CO2e，並同步擴散至日本市場販售取得新商機。最後在智慧農業上，輔導業者運用快速炭化技術，將農業剩餘材料轉換成生物助劑，導入應用於貝瑞果業者草莓栽種，草莓生產量增加1.5倍及化學農藥使用率減少30%，達到低碳農業目標。