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星宇航空第7架A350-900新機B-58507今（13）日上午抵達台灣。星宇航空表示，隨著新機投入營運後，北美航線也將陸續增班，洛杉磯航線12/22起從原本的每週7班增加到每週10班。星宇航空第7架A350-900新機B-5850，由星宇航空董事長張國煒親自前往法國土魯斯接機，親自駕駛返回台灣。而空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer，也在交機的前一天，親自登上此架新機，與張國煒針對航空客運、貨運發展以及未來規劃進行意見交流。星宇航空表示，第7架A350-900新機加入後，公司機隊數共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900；預計12月及明年Q1將各再交一架A350-900。隨著新機投入營運，星宇航空針對北美航線陸續增班，其中，洛杉磯航線從12/22起由每週7班增加到每週10班。另明（2025）年3/1起，西雅圖航線每週3班增加至每日1班，再加上舊金山航線每日飛航，預計星宇航空每週提供24航班直飛北美西岸3大城市，為國際旅客帶來更便捷服務。