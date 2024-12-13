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▲深夜巨頭網站、成人平台Pornhub公布2024全球年度熱搜關鍵字。（圖／擷取自Pornhub）

科技巨頭Google近日陸續公布2024年Google上的年度各式搜尋關鍵字排行榜，身為深夜巨頭網站，成人平台Pornhub近年來也會在同時期發布類似的年度關鍵字排行報告，根據金年度洞察報告，全球搜尋量最多的成人片主題是「hentai」（變態），已連霸四年，此外，「milf」（熟女）也越來越多人喜愛，近年來在榜上居高不下。貴為每年數十億次造訪的全球型平台，Pornhub公布今年全球搜尋量最高的是「變態」，已經連續4年稱霸榜首，在美國更是取代了2023、2022、2019、2017年的第一名蕾絲邊（lesbian）；官方指出，與hentai相關的，包含有日本動漫風格的成人內容關鍵字，如anime、animation也一同在今年得到大幅度成長。此外，位居第二的「milf」（熟女）近年來也長居排行前三，今年更是一舉爬到第二，官方剖析，觀眾越來越喜愛性感且有自信的成熟女性，與此相近的是，人們對於人妻（wife）的搜尋也大幅度爬升了15名，「成熟、50歲以上」搜尋量更是激增385%。第三名的「pinay」（菲律賓女性）則顯露出地區使用者的盛行程度，菲律賓的使用者在近年來不斷增加，在今年已在Pornhub網站上佔居第三大國家，僅次於美國和法國，在女性觀眾之中更是高居第一；至於日本在網站使用者國家排行中，僅排第九，Japanese這一關鍵字，則在年度熱搜中排在第8，同時仍是亞洲大多數國家的熱門搜索關鍵字。官方也公布站上年度成人片明星搜尋排行，以及觀眾所愛好的影片類別，其中在個人方面，Angela White已上升至第一位，而台灣人所熟知的Eva Elfie，排名則下滑至第五名。至於Pornhub的觀眾大多會在什麼時間點上站？官方報告中也公布，從周平均值來看，最低點出現在上午 5 點和 6 點左右，整個星期來看凌晨 3 點到下午 1 點大多會低於平均值。到下午 2 點，流量開始稍稍增加，可能是因為人們正在午休或偷偷來到這裡，曲線在下午 5 點會再次下降，因為人們正在下班回家或準備吃飯；到了晚上 9 點，人數再次上升，且是每小時都在上升，午夜流量達到高峰，代表著網站可幫忙減輕一整天的壓力和疼痛，使其成為睡前的完美選擇。