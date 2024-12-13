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Meta執行長祖克柏（ Mark Zuckerberg）決定給美國總統當選人川普百萬美金的捐款，試圖緩頰兩人之間的關係，另一美國科技巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也外媒揭露，他將如法炮製，同樣捐款給川普的就職典禮委員會。根據CNN報導，一名知情人士透露，亞馬遜計劃為當選總統的川普就職典禮委員會捐贈 100 萬美元。亞馬遜創辦人貝佐斯預計將在未來幾天親自拜訪川普，與其他科技巨擘創辦人尋求與即將上任的川普建立更密切的關係。亞馬遜發言人也向CNN證實，屆時將透過在亞馬遜旗下串流平台Prime Video平台直播實物捐贈活動。華爾街日報更進一步透露，貝佐斯將在下周前往佛州海湖莊園與川普會面，報導也揭露，祖克柏在今年11月27日，也就川普勝選後，亦曾前往海湖莊園與川普吃飯，並當場告訴他會捐款百萬美金給就職典禮委員會。貝佐斯與川普的近年來關係緊張，川普第一任期時，就曾因亞馬遜的稅務問題，兩人激烈互槓，川普近年來也時常用貝佐斯佐斯的諧音「笨拙」（Bozo）來調侃對方。直到今年七月川普第一次被暗殺後，貝佐斯當時在社群平台上盛讚川普「前總統今天在真正的槍火下展現了巨大的優雅和勇氣」；貝佐斯也是《華盛頓郵報》的老闆，報社立場長期不斷批評川普，但在今年一改常態，不對美國總統大選來選邊站，甚至在選戰最後關頭，原先準備由《華郵》編委會宣布支持賀錦麗的社論，也被貝佐斯出手干預決定撤下，被視為友好川普的一種表態。貝佐斯稍早也在《紐約時報》活動上讚揚川普比第一任期更冷靜、且看起來更有自信以及安定感。