我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林淑容高雄場演唱會非常成功，明年3月回到北部。（圖／媒體棧提供）

有「小費玉清」之稱的歌手林俊逸，相當受到「姐姐輩歌手」喜愛，先前他曾和趙詠華密切合作，不過近來他又多了一個音樂伴侶，就是另一位玉女歌手林淑容。林淑容日前在高雄舉辦的「昨夜星辰世界巡迴演唱會」，和林俊逸合體廣受好評，希望她到台北開唱，林淑容不負眾望，宣布將於2025年3月22日及3月23日在台北Legacy TERA連開兩場，而這次演唱會她也同樣邀請到林俊逸，帶來精彩的表演。林淑容今年9月28日舉辦的「昨夜星辰世界巡迴演唱會」，在高雄流行音樂中心熱力開唱，吸引了4000名觀眾慕名而來，當晚她承諾歌迷：「北部的朋友們，接下來我們台北見！」如今經過2個多月，仍有許多歌迷相當亢奮，林淑容透露，「高雄場結束後，我收到許多朋友的消息，分享他們的感動與回憶，有的是一家三代同堂一起來欣賞演唱會，有的是帶著80多歲的外婆第一次進場聽歌，更有的是大多專程從北部南下的朋友，甚至還有從新加坡遠道而來的粉絲，讓我既驚喜又感動！」因此她決定一定不能讓北部的粉絲們失望。這次2025年的「昨夜星辰2.0版演唱會」將更進一步進化，林淑容預計再度合體林俊逸，兩人的「鳳飛飛＋費玉清」組合也將升級演出，呈現更加令人驚豔的舞台，特別值得期待的是，林淑容還融入創新巧思，為演唱會加入全新歌唱元素，歌單暗藏驚喜，特別安排高雄場未曾演唱的遺珠歌曲，為粉絲獻上全新的聽覺盛宴，保證讓台北場的觀眾一次聽過癮！一連兩場的演出不僅是林淑容對粉絲支持的回饋，更是一場音樂與情感的深度交流，林淑容每次站在舞台上，感受到粉絲的熱情與支持，真的非常感動！她也向粉絲們喊話：「這次台北場，我們做了更多準備，希望讓大家體驗到升級版的『昨夜星辰』，期待與大家再度相聚！」