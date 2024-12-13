我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨籍前金門縣長李沃士，被控在2011年收受廠商100萬元賄款，協助廠商取得「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案」，被依照貪污罪嫌提起公訴。一審判刑8年，二審改判無罪，但金門高分院更一審又逆轉改判刑7年6月、褫奪公權5年，其妻蘇鳳英無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，李沃士確定須入獄，並通知檢方啟動防逃機制。判決指出，李沃士於2009年底至2014年間擔任金門縣長，檢調查出，某科技公司徐姓董事長，與廣告公司黃姓董事長，是李沃士的大金主，兩人原本要推動離島觀光賭場，長期贊助李沃士上千萬元競選經費，並包辦其選舉文宣廣告，順利將李拱到縣長位置。徐、黃2董於2010年評估金門博弈專區不易推動，轉而看好金門高粱酒在中國白酒市場的潛力，欲爭取經銷金酒的高端白酒酒基，當時金酒公司研擬招標出售3年份以上的56度陳年酒基，招標交由外部廠商設計、包裝後行銷全球，2董與李沃士達成默契由其承作。2011年3月，金酒通過推動高端白酒案並陳報縣府，7月召開酒基評價會議，但沒有實質結論，徐董得知會議的定價結果不如預期低廉，遂邀約李沃士夫婦到他的帝寶招待所餐敘。席間徐請託李壓低酒基價格與折扣數，獲李沃士允諾，徐董隨後在小會客室將裝有100萬元現金的牛皮紙袋交給蘇鳳英，並說「暑假帶小孩出國旅遊、購物」，蘇鳳英後來轉交給李沃士。李沃士後來即利用其備查的權限，施壓金酒幹部及評價委員，欲壓低酒基的牌價及給經銷商的折扣至6折以下，但金酒公司經多次討論，折扣數遲遲未能定案，金酒內部也有雜音，不同意給予過多折扣。時任金酒董事長李清正於2011年10月的董事會上，直接裁示不再續推此案，未進入招標程序；徐、黃計畫成空，不久李沃士遭人檢舉，檢調偵辦起訴李沃士夫婦，行賄的徐男和金酒內應員工獲緩起訴。一審金門地院依職務行為收賄罪判李沃士8年徒刑、褫奪公權5年，蘇鳳英判刑4年；金門高分院二審逆轉改判李沃士夫妻皆無罪，但被最高法院撤銷，發回更審。金高分院更一審於今年5月29日宣判，認定李沃士利用備查的權限，干預金酒公司對於高端白酒價格的決策形成，對金酒董事長、評價委員施壓，以圖壓低酒基售價，有愧職守，更有負縣民的殷殷託付，嚴重腐蝕人民對於公務不可收買性、廉潔性的信賴，犯後一再飾詞卸責，沒有任何反省悔改之意，即使審理逾8年而適用刑事速審法的減刑規定，仍重判7年半，並沒收犯罪所得100萬元。但認定蘇鳳英不知情，無證據顯示她是共犯，判無罪。最高法院認為更一審判決的事實認定與證據採認理由，皆已有詳細說明，量刑也妥適，駁回上訴，全案定讞。