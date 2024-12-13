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▲在這別具意義的國際級馬拉松賽前記者會上，且時逢臺北市「建城140週 年」，特別將啟動儀式結合中華傳統文化書法。（圖／大漢行銷提供）

「2024臺北馬拉松」將於本週日在臺北市政府前廣場盛大開跑，今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，全國規模最大的馬拉松賽成為金標籤賽事後吸引了更多國內外跑者爭相參賽，一同將來到首都臺北市做年末驗收。賽事方今（13）日舉辦賽前記者會，時逢臺北市「建城140週年」，特別將啟動儀式結合中華傳統文化書法，與百年老店【LSY 林三益筆墨刷 具】共同合作，由專業書法家設計的「臺北”金”馬拉松」字樣，讓臺北市林奕華副市長等6位貴賓完成最後一筆，共同迎接「2024臺北馬拉松」的到來，象徵臺北市走過歷史的翻轉，不斷求新求變。去年首度在正式賽前一天舉辦的「歡樂早餐跑」大獲好評，共吸引近 5,000名大朋友小朋友攜手參加，為回應眾多跑友參與臺北馬拉松的期待，並提前為明年「2025雙北世界壯年運動會」的公路賽項目（半程馬拉松及10公里路跑）做暖身，今年特別加開「9公里世壯運加油組」，並與「3公里歡樂早餐組」 同樣在12月14日上午舉行。「臺北馬拉松」晉升WA 金標籤認證賽事後，大會為鼓勵選手突破自我極限，首次特別邀請多名嘉賓，於終點區為選手們披掛完賽獎牌，象徵完賽金標籤賽事的榮耀。全馬終點有臺灣馬拉松紀錄保持人許績勝、台灣鐵人一姐李筱瑜、富邦悍將隊長范國宸、富邦啦啦隊卡洛琳、曾拌麵曾國城、超級馬拉松選手陳彥博、奧運射擊選手李孟遠、奧運拳擊選手吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、奧運游泳選手王冠閎、台北鯨華女排選手陳佳蔓及翁梓勻等人迎接完賽跑者；而半馬部分則有富邦悍將選手江少慶、富邦悍將游擊手葉子霆、富邦悍將啦啦隊栗子，味全龍啦啦隊小映及琪琪、美利達車隊黃亭茵、還有臺北戰神隊的球員與完賽跑者一同慶祝成功挑戰自我極限的喜悅。「2024臺北馬拉松」從世界田徑總會(WA)菁英標籤晉升為金標籤認證賽事。本屆前來的16位標籤認證菁英選手，其中來自肯亞的Brimin KIPKORIR，個人最佳成績為2小時04分鐘53秒，是所有選手中成績最快的，他在近期賽事都能維持在2小時07分鐘內，有很高機會打破2020年創下的場地紀錄（2小時09分鐘18秒）。多次參與臺北馬拉松的肯亞好手Lani Kiplagat Rutto，曾在2022年以24秒之差沒能帶走破紀錄獎金。去年因天候狀態不佳，成績有所退步，今年他捲土重來，期望能跟著更多菁英好手的腳步，再次向紀錄發起挑戰！另國內也有許多菁英跑者等參賽，包含參加馬拉松組的蔣介文、周庭印、葉日鴻、謝千鶴、雷理莎、陳逸寧等，半程馬拉松則有黃威衡、周鴻宇、曾廷瑋、黃華凡、曹純玉、張芷瑄、董家琪等國內好手，將正面迎擊國外菁英選手的挑戰！