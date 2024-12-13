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▲Rosé剛結束紐約《吉米A咖秀》的錄影。（圖／Rosé IG）

▲Rosé（右）、Jennie好久不見，抓緊空檔相聚吃飯。（圖／Rosé IG）

BLACKPINK單飛不解散、各自忙翻天！；剛、休息中的Lisa，主演、新專輯《ALTER EGO》都將於2025年公開；Jennie的新歌，目前僅Rosé在紐約展開新專輯《rosie》宣傳，意外發現Jennie人也在美國，還跟好久不見的Rosé約會，BLINK（官方粉絲名）雖然開心，但看到Jennie被陌生男子要求合照，希望大家多給點藝人隱私空間。繼合作Bruno Mars（火星人布魯諾）的歌曲《APT.》大獲成功，Rosé再推出新專輯《rosie》並積極展開宣傳工作，她昨天作客深夜脫口秀《吉米A咖秀》（The Tonight Show）表演，下班後被拍到合體Jennie在餐廳Chez Margaux吃飯，2人用完餐各自搭車離開，令許多歌迷驚訝：「原來Jennie在紐約！」事實上，雙姝用餐的消息立刻傳開，吸引媒體、粉絲在店門口守候，Rosé、Jennie招架不住閃光燈攻擊，用手擋住臉、低頭快步上車，過程中跑出一位粉絲想跟Jennie自拍，並表示《Mantra》真的很棒，但該歌迷最終被經紀人距千里之外，無緣獲得跟偶像合影的機會。其實在飛往美國宣傳《rosie》之前，Rosé已先在韓國錄好許多節目，包含、劉在錫、曹世鎬等，節目中除了談及《APT.》的合作幕後花絮，Rosé還透露過去因為壓力的關係罹患憂鬱症、長帶狀皰疹（皮蛇），讓人發現巨星光鮮亮麗的背後，不為人知的辛酸故事。