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台南地檢署偵辦環保犯罪案，意外發現在台南市警局歸仁分局任職的許姓所長，於2024年6月間涉洩密、貪污罪嫌，案經市警局報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，許姓所長於12日經通知，主動到案接受調查，13日台南地院裁定羈押禁見，市警局也立即將他拔官調地並停職。台南市警局表示，許員身為幹部未能以身作則，知法犯法，市警局將斷然處置，採最嚴厲之懲處，除改調非主管職務、調整服務地區及停職處分，並追究相關考核監督不周人員責任。市警局一向重視員警風紀，秉持「警紀警辦」、「自清自檢」原則，不護短、不庇縱、不掩飾，員警如有違法犯紀，必依法究辦、嚴懲不貸。據了解，檢察官指揮台南市警局督察室、法務部廉政署南部地區調查組等單位進行蒐證，並於昨（12）日上午至許姓所長辦公室等處搜索，並傳喚許男及2名業者等、2名證人，共4人到案，訊後許男被當庭逮捕聲押，林姓業者10萬元交保，2名證人請回，今日下午台南地院法官裁定許男羈押禁見、禁止通信。