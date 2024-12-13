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國發會今（13）日表示，為落實「均衡台灣」理念，從國家整體觀點推動產業發展與公共建設空間均衡布局推出「六大區域產業及生活圈」，像是北北基宜設定為「首都圈黃金廊帶」，以大健康產業、智慧低碳產業；南部則形成「大南方新矽谷」，將推動AI產業專區、智慧健康園區。全國六大區域產業及生活圈，行政院經濟發展委員會決定將推動北北基宜為「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗發展成為「桃竹苗大矽谷」，中彰投雲將是「精密智慧新核心」、嘉南高屏推動為「大南方新矽谷」、宜花東屏南為「東部慢活城鄉」，及金馬澎等離島朝向發展「低碳樂活離島」。國發會說明，北北基宜的首都圈黃金廊帶，透過基隆港與基隆河谷再造，發展海洋創新＆觀光廊帶，以及科技創新廊帶，推動智慧海洋科技新創園區、遊輪遊憩特區、智慧物流產業及高科技與數位媒體產業；北北宜將以綠色智慧走廊發展，推動觀光及大健康產業、智慧低碳產業與海洋產業。桃竹苗大矽谷已核定推動「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，藉由新科技帶動產值躍升。中部精密智慧新核心是光學產業與移動產業、精密機械、零廢產業等重鎮，透過在地核心產業雙軸大轉型、現有核心再造新核心與國家精密智慧中心等策略，推動中部精密機械產業智慧化、數位優化、淨零轉型。南部大南方新矽谷已經形成半導體產業新矽谷，將推動AI產業專區、智慧健康園區與智慧製造產業聚落，產業集群多樣化及高值化發展，並將發展智慧農業與智慧餐飲。宜花東及屏南地區擁有得天獨厚的自然與人文資源，結合該優勢，將樂活、慢活與休閒等生活型態融入產業中，促使花東及屏南地區成為「慢經濟、優生活、智慧城鄉」示範區。離島地區因為擁有豐富多樣的觀光資源，未來離島的發展，將持續以深耕地方文化為核心。國發會指出，配合六大區域產業均衡發展，中央將攜手地方政府完善周邊九大生活機能生態圈，包括供水、供電、居住、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物及淨零廢棄物等配套措施與基礎建設，持續帶動更多在地就業機會，提升員工薪資所得，讓國人都能夠共享經濟發展成果，有效縮小城鄉與貧富差距，加速區域平衡發展。