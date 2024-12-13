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▲黃莉棋醫師、Patty營養師大方分享親自實測配戴血糖儀的經驗，發現壓力和飲食的選擇也會對血糖的高低產生影響。

台灣糖尿病的盛行率高達10.6%，等於全台有300萬人罹患糖尿病，只是令人憂心的是，糖尿病現在有年輕化的趨勢，有愈來愈多國中生也罹患第二型的糖尿病。台大前感染科醫師林氏璧，是醫師也是病人，林氏璧在節目《NOW生活攻略》中分享，他也是位糖尿病患者，但只要控制得宜也能品嚐美食。醫師黃莉棋分析，為什麼糖尿病會有年輕化的趨勢？主要是因為肥胖、遺傳、飲食、另外像是壓力大、還有進食太快等習慣，都可能會是罹患糖尿病的危險因子，黃莉棋：「我們身上有壓力荷爾蒙，壓力太大，就會刺激血糖上升，另外現在學生進食度非常快，因此飯後血糖上升的快、吸收快、體重增加的更快。」所以不要輕忽這些習慣帶來的影響。學生除了因為熬夜、功課壓力大之外，飲食不健康也可能增加罹患糖尿病的風險，營養師Patty表示：「學生從早餐開始習慣吃糖配糖，早餐大冰奶、鐵板麵，中餐二碗乾麵加珍奶，再加上不運動、作息不正常，過多的醣量就沒辦法消耗。」很多民眾以為吃便當有肉、有菜、有飯，應該算是營養很均衡？但營養師提醒，便當有很多爆糖陷阱要注意，像是甜不辣、冬粉這些都不是配菜，都算是澱粉，另外加工食品過多也是地雷，也要避免配菜過油過鹹等等。只是很多人擔心罹患糖尿病，是不是會跟美食絕緣？再也不能吃美食？林氏璧分享：「平常只要控糖得宜，身體就有額度去吃點美食，不用擔心某一次的暴飲暴食。」黃莉棋主任也表示：「平常控糖做好，不論是麵包、炸物都能品嚐，但建議就是三口左右，不要過量。」營養師Patty說：「我曾經做過實驗，如果早餐吃鮭魚吐司夾蛋配奶茶，血糖上升相當快速，但在吃之前先吃小黃瓜跟牛蕃茄，血糖就比較平穩，所以建議要控糖的話，可以在吃精緻澱粉之前，可以補充足夠的水溶性食纖維。」很多人也擔心如果罹患糖尿病是不是一輩子就要吃藥？其實不然，醫師黃莉棋、營養師Patty，在節目中也分享逆轉糖尿病的關鍵，更多內容，《NOW生活攻略》詳細解析。《NOW生活攻略》每周五晚間8:00 在NOWnews YT 頻道播出！