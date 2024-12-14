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▲阿本（左2）力邀金曲樂團「理想混蛋」主唱雞丁（右2）打造BL主題曲《戀習》，而小賴（右1）擔綱音樂統籌，廖晉儀LIAOBOY（左1）則是製作人。（圖／阿本提供）

▲阿本為了此次作品事前花三個月學唱歌，製作過程中和團隊反覆討論歌詞、曲風和編曲，最終調整超過十次才完成這首作品，「不僅是我對角色的延續，也是對自己的突破。」（圖／阿本提供）

自《模範棒棒堂》出道的藝人阿本（翁瑞迪）睽違13年再次進錄音室，為主演的BL劇《霸道黑幫與膽小社畜 〜超越國界的愛〜》獻唱中文主題曲〈戀習〉，找來「理想混蛋」主唱雞丁與創作歌手廖文強量身打造，而音樂統籌則是邀來「五堅情」成員之一的賴晏駒（小賴）首次擔綱，阿本透露相當看重這次的音樂作品，引此壓力頗大，不禁崩潰喊：「第一次錄了五個多小時，還一度壓力大到鎖喉！」阿本坦言錄音過程挑戰重重，一度想要放棄，好在遇到小賴，願意擔任音樂統籌，「他真的從頭到尾、歌詞調整、曲風、唱法、編曲，跟製作人廖晉儀LIAOBOY調整了十幾次」，錄音當天雞丁和廖文強特地探班，讓阿本傻眼笑稱：「這不是探班，是來監督的吧！」所幸對角色刻畫夠清楚，成功將歌曲情感詮釋得淋漓盡致，完成睽違13年的歌手夢。阿本回憶道，過去在棒棒堂時錄音幾乎是「速成班」，這次他為了作品提前三個月開始學歌唱，並在製作過程中和團隊反覆討論歌詞、曲風和編曲，最終調整超過十次才完成這首作品。他表示：「這首歌不僅是我對角色的延續，也是對自己的突破。」首度以歌手身分推出個人單曲，不僅圓了自己的音樂夢，也為主演的BL劇增添濃濃情感層次，為這段跨越國界的愛情畫下最動人的註腳。