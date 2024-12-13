泡麵因為具有便宜且便利的特性，成為許多人三餐以及宵夜的選擇，大多數的家中櫃子內一定都有泡麵常備品。而現在市售泡麵百百種，從本土到外國進口，從普通泡麵到有調理包的泡麵，任君挑選，那麼你知道台灣人最愛的牛肉泡麵是哪碗嗎？近日就有網友熱議台灣牛肉泡麵霸主，大家答案一致還是「滿漢大餐」最為經典，而從家樂福的銷售榜單來看，也可以看出滿漢大餐的地位完全無可撼動，年銷超過5300萬，相當驚人。
一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「每年都會有通路公布泡麵銷售排行榜，今年牛肉泡麵系列，第一名又被滿漢大餐拿下來了，我想當今真的還是沒有一碗牛肉泡麵可以超越滿漢大餐，連外國人都超喜歡吃的，台灣之光。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一度贊跟台酒的牛肉泡麵其實都不錯，但滿漢大餐就是台灣經典，無法超越」、「真的是好吃也有飽足感，不過懷念以前一碗43元的時候」、「真的常常去家樂福都會買滿漢大餐袋裝的泡麵，常備品一定要準備」、「牛肉泡麵滿漢大餐說自己第二，也沒人敢說自己是第一啦！品質穩定又好吃，經典永流傳。」
被銷售量認證的「台灣最強牛肉泡麵」！滿漢大餐飄香超過40年
根據家樂福日前公布「2024泡麵銷售排行榜」當中，「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」在所有泡麵類別當中排名第三名，而在牛肉泡麵當中位居冠軍，不僅獲得亞洲十大台灣最高評價的頭銜，年銷量更是超過5300萬元，非常的驚人，這不僅僅是網友公認最好吃的台灣牛肉泡麵，也是被銷量認證的「台灣經典泡麵」。
談起滿漢大餐的起源，1983年誕生了第一碗「滿漢大餐珍味牛肉麵」，而現在制霸榜單、大家最愛的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」則是在1986年推出，至今已經飄香超過40年。當年研發該泡麵時，統一集團找上台灣知名廚師傅培梅老師共同開發，傅培梅指導調配出最佳味道，並且做出將速食麵加入調理包概念，滿漢大餐至今有這樣的地位，傅培梅老師可以說是功不可沒！
滿漢大餐升級泡法不要忘！麻奶鍋口味收藏嚐鮮
而《NOWnews》日前也報導「滿漢大餐正確泡法！一堆人不知」，該泡法是將調味包以及油包加入之後倒入熱水，接著把調理包原封不動蓋在泡麵蓋上，接著靜待三分鐘後，再打開調理包倒進麵內，這樣不僅調理包精華能倒乾淨，肉吃起來也不乾柴，是許多內行人吃滿漢大餐的泡法。
近年滿漢大餐也與麻辣鍋名店寧記合作，推出全新口味「麻辣鍋牛肉麵」，如果愛吃辣的民眾完全不能錯過這款，辛辣度跟香氣都十足，搭配滿漢大餐黃金比例的麵體，寒冷冬天來上一碗真的是極大享受。而該款泡麵也能加入牛奶，直接變成麻奶鍋湯底，吃起來也別有一番風味，民眾可以收藏該吃法，下回吃該款泡麵時就能嚐鮮。
🟡2024家樂福泡麵銷售排行榜
第1名：統一肉燥麵（包）/年銷售超過1億200萬元
第2名：來一客鮮蝦魚板/年銷量超過7800萬元
第3名：滿漢大餐蔥燒牛肉（袋）/年銷量超過5300萬元
第4名：維力炸醬麵（包）/年銷量超過4000萬元
第5名：台酒花雕雞麵（包）/年銷量超過3800萬元
第6名：味味A排骨雞湯麵（袋）
第7名：統一辣味蔥燒牛肉（包）
第8名：統一鮮蝦麵（包）
第9名：統一阿Q雞汁排骨桶麵
第10名：滿漢大餐蔥燒牛肉（碗）
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一度贊跟台酒的牛肉泡麵其實都不錯，但滿漢大餐就是台灣經典，無法超越」、「真的是好吃也有飽足感，不過懷念以前一碗43元的時候」、「真的常常去家樂福都會買滿漢大餐袋裝的泡麵，常備品一定要準備」、「牛肉泡麵滿漢大餐說自己第二，也沒人敢說自己是第一啦！品質穩定又好吃，經典永流傳。」
被銷售量認證的「台灣最強牛肉泡麵」！滿漢大餐飄香超過40年
根據家樂福日前公布「2024泡麵銷售排行榜」當中，「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」在所有泡麵類別當中排名第三名，而在牛肉泡麵當中位居冠軍，不僅獲得亞洲十大台灣最高評價的頭銜，年銷量更是超過5300萬元，非常的驚人，這不僅僅是網友公認最好吃的台灣牛肉泡麵，也是被銷量認證的「台灣經典泡麵」。
談起滿漢大餐的起源，1983年誕生了第一碗「滿漢大餐珍味牛肉麵」，而現在制霸榜單、大家最愛的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」則是在1986年推出，至今已經飄香超過40年。當年研發該泡麵時，統一集團找上台灣知名廚師傅培梅老師共同開發，傅培梅指導調配出最佳味道，並且做出將速食麵加入調理包概念，滿漢大餐至今有這樣的地位，傅培梅老師可以說是功不可沒！
滿漢大餐升級泡法不要忘！麻奶鍋口味收藏嚐鮮
而《NOWnews》日前也報導「滿漢大餐正確泡法！一堆人不知」，該泡法是將調味包以及油包加入之後倒入熱水，接著把調理包原封不動蓋在泡麵蓋上，接著靜待三分鐘後，再打開調理包倒進麵內，這樣不僅調理包精華能倒乾淨，肉吃起來也不乾柴，是許多內行人吃滿漢大餐的泡法。
近年滿漢大餐也與麻辣鍋名店寧記合作，推出全新口味「麻辣鍋牛肉麵」，如果愛吃辣的民眾完全不能錯過這款，辛辣度跟香氣都十足，搭配滿漢大餐黃金比例的麵體，寒冷冬天來上一碗真的是極大享受。而該款泡麵也能加入牛奶，直接變成麻奶鍋湯底，吃起來也別有一番風味，民眾可以收藏該吃法，下回吃該款泡麵時就能嚐鮮。
🟡2024家樂福泡麵銷售排行榜
第1名：統一肉燥麵（包）/年銷售超過1億200萬元
第2名：來一客鮮蝦魚板/年銷量超過7800萬元
第3名：滿漢大餐蔥燒牛肉（袋）/年銷量超過5300萬元
第4名：維力炸醬麵（包）/年銷量超過4000萬元
第5名：台酒花雕雞麵（包）/年銷量超過3800萬元
第6名：味味A排骨雞湯麵（袋）
第7名：統一辣味蔥燒牛肉（包）
第8名：統一鮮蝦麵（包）
第9名：統一阿Q雞汁排骨桶麵
第10名：滿漢大餐蔥燒牛肉（碗）