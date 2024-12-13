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▲網友討論牛肉泡麵「滿漢大餐」的地位無法動搖，引起廣大老饕共鳴，直言：「台灣經典無法超越。」（圖/泡麵公社）

▲滿漢大餐牛肉泡麵在家樂福榜單中，以「蔥燒牛肉口味」奪下整體泡麵銷量第三名、牛肉泡麵冠軍，飄香40年魅力不減。（圖/記者張嘉哲攝）

▲滿漢大餐調理包記得放在麵蓋上加熱，等麵好之後再倒入調理包，精華倒得乾淨、肉也不柴，是內行人都知道的泡法！（圖/記者張嘉哲攝）

泡麵因為具有便宜且便利的特性，成為許多人三餐以及宵夜的選擇，大多數的家中櫃子內一定都有泡麵常備品。而現在市售泡麵百百種，從本土到外國進口，從普通泡麵到有調理包的泡麵，任君挑選，那麼你知道台灣人最愛的牛肉泡麵是哪碗嗎？一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「每年都會有通路公布泡麵銷售排行榜，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「牛肉泡麵滿漢大餐說自己第二，也沒人敢說自己是第一啦！品質穩定又好吃，經典永流傳。」根據家樂福日前公布「2024泡麵銷售排行榜」當中，，非常的驚人，談起滿漢大餐的起源，1983年誕生了第一碗「滿漢大餐珍味牛肉麵」，當年研發該泡麵時，近年滿漢大餐也與麻辣鍋名店寧記合作，推出全新口味「麻辣鍋牛肉麵」，如果愛吃辣的民眾完全不能錯過這款，辛辣度跟香氣都十足，搭配滿漢大餐黃金比例的麵體，寒冷冬天來上一碗真的是極大享受。第2名：來一客鮮蝦魚板/年銷量超過7800萬元第4名：維力炸醬麵（包）/年銷量超過4000萬元第5名：台酒花雕雞麵（包）/年銷量超過3800萬元第6名：味味A排骨雞湯麵（袋）第7名：統一辣味蔥燒牛肉（包）第8名：統一鮮蝦麵（包）第9名：統一阿Q雞汁排骨桶麵