我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西甲寒令營在高雄，完整使用LaLiga Methodology訓練體系。（圖／西甲學校提供）

2024西甲學校寒令營正式開放報名，將於1月21日至25日在高雄楠梓足球場舉行。本次寒令營課程全面升級，為小球員帶來嶄新而豐富的訓練內容，致力於提升技術、戰術、體能與心理素質，幫助參與者實現全方位成長。參與的孩子們不僅能提升傳控能力和場上配合，更能透過每日的訓練影像分析，快速理解比賽策略，提升場上判斷力和應對能力。此次課程還新增了守門員專項訓練，針對門將技術進行深度指導，幫助守門員掌握核心技能，找到自身突破點。寒令營內容覆蓋技術、戰術、身體素質與心理層面四大核心，旨在全面提升球員實力。技術訓練強化控球和傳球精準度，戰術訓練幫助球員理解比賽策略與場上應對能力，身體素質訓練增強爆發力與耐力，心理訓練則專注於穩定心態與提升專注力。在充滿陽光的高雄冬季，這場寒令營為小球員提供了挑戰自我的最佳機會。2024西甲寒令營的報名名額限量，目前早鳥優惠僅剩最後兩天，主辦單位呼籲，孩子的足球夢踏出關鍵一步，與全台足球菁英一同接受西甲專業訓練的洗禮。營隊日期：2025/01/21～2025/01/25時間：09:30 - 17:00地點：高雄市立楠梓足球場參加對象：國小學生 8～13歲報名日期：即日起至2024/01/15