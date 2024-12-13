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▲Hook在年初時曾向員工打賭自己會在2025年以前脫單，還表示如果沒有做到會加碼年終獎金1個月。（圖／IG helloiamhook）

▲Hook的員工曬出影片佐證，讓Hook相當崩潰。（圖／IG helloiamhook）

在YouTube頻道擁有百萬訂閱的人氣YouTuber Hook（邱暄惠），因拍攝各種「一週挑戰」而爆紅，收穫不少粉絲，而她今（13）日在社群上曬出白板照片，寫下年終加碼條件，竟然是到明年年初前如果Hook還是單身，就會給員工加碼1個月的年終獎金，沒想到吸引超過3.7萬名粉絲朝聖，直呼：「福利也太好」、「馬上過去上班！」從Hook曬出的照片上，可以清楚看見白板上寫著：「2025年1月1日00點00前，還是單身的話，年終加1個月。」Hook坦言這段文字是在年初時的打賭，不過如今自己早已淡忘，沒想到員工全都還記得，而自己也仍是單身狀態，讓她崩潰直呼：「年初的時候不知道為什麼與大家打了這個賭，忘記是誰提出來的。那時候我志得意滿的想說還有一年可以努力，沒想到～」而Hook也曬出員工年初時拍攝的「證據」，指出Hook當時真的曾承諾過會加碼年終獎金，讓她相當傻眼：「竟然還有打賭影片。」對此也吸引到《木曜4超玩》的人氣網紅阿部瑪利亞留言，開玩笑表示：「還是我當一日女友先幫妳省錢？」沒想到Hook這番超狂承諾也掀起3.7萬名粉絲暴動，直言想入職當員工：「太幸福了吧好想要這個福利」、「還有缺人嗎」、「這公司福利也太好」、「累計到38歲加10個月嗎」、「我馬上過去上班！」不過也有網友貼心安慰，指出距離2025年1月1日還有半個多月，希望Hook能再加把勁，守住自己的荷包：「不怕！還有時間！」