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台中市長盧秀燕上周因小六生事件失言炎上，但根據最新民調，此事未撼動支持度，支持她參選下屆總統的台中人甚至超過半數，躋身接班梯隊的態勢隱然形成。然而盧秀燕一直不表態，台中藍營出現兩極化看法，有人認為整合地方之後就該問鼎中央，下一步直取黨主席大位，也有人認為掌握政權遠比掌握黨權重要，現在去爭主席徒增黨內裂痕，且讓外界留下不好觀感。TVBS民調中心12日公布台中、高雄市長執政周年滿意度調查結果，台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁滿意度都突破6成。針對市民是否支持2028年參選總統，52%的台中市民表示會支持盧秀燕，26%市民不會支持，23%沒有表態。42%高雄市民表示會支持陳其邁，37%市民不會支持，21%沒有表態。對於再度拿下高民調，盧秀燕今（13）日未受訪，僅透過市府發言系統，謝謝市民朋友的認同與支持，指這是全體台中市民的光榮，應歸功於每一位市民家人與市府每一位同仁。日前盧秀燕才因失言風波遭炎上，民調結果讓盧系人馬吃了一顆定心丸，對於是否該表態參與明年8、9月的黨主席改選，也再度引起討論。支持參選者認為，自11月以來，盧秀燕已陸續在台灣民意基金會、《ETtoday》、《經濟日報》、《TVBS》民調奪冠，隱隱然有全國領導人的架勢，她不僅是中霸天，更是女力縣市長領頭羊，近期媒體報導開始拿賴清德和盧秀燕做對比，整體情勢對盧秀燕有利，動作應該要更積極。國民黨台中市議員李中認為，盧秀燕的仇恨值低，不僅在台中勢不可擋，即便到北部做民調，一定也在前兩名。民眾正在尋找下一個總統候選人，鑑於以往經驗，國民黨最好由黨主席親自選總統，黨政合一。至於盧秀燕不表態是否在等黃袍加身？李中認為如果現在就表態，開議中的台中市議會將比立法院還熱鬧，議題只會失焦。另一資深國民黨議員劉士州看法相反，強調「掌握國家政權遠比掌握國民黨權更重要」！盧秀燕若爭主席，台中人或許願意支持，外界觀感不見得好，屆時黨政、市政兩頭燒，正好讓對手大做文章，且現在的國民黨並不像當年後扁時期的民進黨，盧秀燕此時出來不會成為藍營版蔡英文，反而容易攪進內部漩渦，甚至造成黨內裂痕。他認為，只要盧秀燕具備角逐總統大位的實力，是否拿下主席不那麼重要。