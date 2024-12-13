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截至2023年，全台犬貓飼養數量已達279萬隻，數量相當於15歲以下兒童相當，台灣經濟研究院調查統計，寵物產業市場規模已超過631億元，顯示已經迎來龐大潛力。台經院13日辦理2024寵物產業論壇，聚焦「ESG驅動公私協力共造飼主責任文化」。台經院指出，飼主責任的核心在於保障寵物福祉，維護社會公共衛生與安全，同時對整個產業的永續發展產生深遠影響，特別是世界動物衛生組織已將飼主責任教育認定為實現優質教育和永續社區的關鍵環節。台經院副院長周霞麗致詞表示，寵物產業成長動能潛力十足，台經院以智庫的角色協助農業部輔導寵物產業發展；若能進一步結合產官學研力量，共同探討整合政策、公益與商業多元推展模式，應可推動寵物福祉與產業發展齊頭並進。農業部陳中興副司長表示，農業部舉辦國際寵物論壇以探討如何運用ESG企業理念來推動飼主責任教育，並透過企業的影響力及社會責任，企業在推動寵物福利的同時，亦能提升自身形象，為社會帶來更多正面價值。。農業部動保司科長宋念潔解析，飼主責任政策框架，強調政策設計需結合教育與法律保障，以提升飼主對其責任的認知，從而確保寵物福祉與公共安全。樹冠影響力投資執行長楊家彥由國際永續發展趨勢、關係動物與大健康產業經濟之關聯。中華民國保護動物協會秘書長李朝全則強調企業，如台積電、和泰集團等透過寵物ESG活動，提升員工福祉與企業正向力量，推動友善動物的ESG願景。而在各部門代表分享ESG理念下公私協力政策推展實例，高雄市動保處長葉坤松介紹「好伴bàn」寵物友善城市計畫，透過公共政策整合資源，營造友善動物環境，並以標章認證與教育活動提升飼主責任，成為規劃典範。