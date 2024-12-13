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東北季風影響，中央氣象署針對基隆、新北市發布大雨特報，提醒今（13）日晚間基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出注意雨勢，大雨將會一路持續到明（14）日。大雨：基隆市、新北市（基隆北海岸）今日受東北季風加上南方雲系影響，台灣附近雲量偏多，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部短暫雨。而明日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且越晚越冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。明日氣溫預測北部全天12至17度，中部13至20度，南部15至23度，東部15至18度。