東北季風影響，中央氣象署針對基隆、新北市發布大雨特報，提醒今（13）日晚間基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出注意雨勢，大雨將會一路持續到明（14）日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️大雨特報警戒範圍
大雨：基隆市、新北市（基隆北海岸）

今日受東北季風加上南方雲系影響，台灣附近雲量偏多，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部短暫雨。而明日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，且越晚越冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。明日氣溫預測北部全天12至17度，中部13至20度，南部15至23度，東部15至18度。

雙子座流星雨12/14爆發！ 時間、觀賞地點、方位、直播、天氣一覽

天氣預報／跌破10℃低溫！「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一覽

今晚轉雨「好天氣掰了」！週末強冷氣團衝進台灣　連2天跌破10度

今晚好天氣沒了！「入冬最強冷氣團」週末殺到　急凍3天跌破10度

關鍵字