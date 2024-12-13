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投資臺灣事務所連兩日通過11家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的MSI微星科技、安勤科技、宏正自動科技，根留企業方案的中聯資源，以及中小企業方案的金舟機械、永鉅精密、芊達精密、元樟生技、律動醫創、信富紡織、慶全科技農業。投資臺灣事務所表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,603家企業超過2兆4,445億元投資，預估創造15萬8,299個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有326家企業投資約13,356億元，帶來 9萬664個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有201家企業投資約5,879億元，創造2萬8,537個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,076家企業投資約5,210億元，帶來3萬9,098個就業機會；後續尚有50家企業排隊待審。MSI微星科技多年來除了專注於研發、製造及銷售主機板、顯示卡、筆記型電腦、電競螢幕及PC週邊產品之外，近年來也擴展至伺服器、服務型機器人、充電樁及車用電子等AIoT產品，行銷全球超過120個國家，已成為AI PC及AIoT領域的領導品牌。為因應AI世代發展，MSI微星科技將在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入於AIoT產品的研發及製造，提升公司產能效率及競爭力。新廠房將建置太陽光電設備、能源管理系統，並規劃取得綠建築標章，致力於環境永續發展。安勤科技為臺灣領先的工業電腦製造商，產品廣泛應用於智慧醫療、製造、零售、交通、能源等領域，並遠銷歐洲、美國、亞洲等地。為提升現有產能與優化生產流程，安勤科技宣布斥資近36億元於新北市中和區興建智慧化新廠及研發中心，導入AI及AR等先進設備，提升產品品質之精度及準度，更符合市場快速變動的需求，亦提升客戶信任與滿意度。該廠亦配置太陽能光電系統、高效能冰水主機等節能設備，全面落實減碳目標，展現企業智慧製造與綠色創新的決心，並為臺灣經濟與環境永續貢獻力量。宏正自動科技為全球智慧製造及物聯網方案領導廠商，可應用於物聯網、雲端運算與高科技製程。公司產品行銷全球，除了獲得台灣精品奬的認可，並接連榮獲德國iF設計獎、Red Dot紅點設計獎及日本Good Design優良設計奬殊榮。為有效提升產能利用率，並因應未來AI伺服器機房需求成長，宏正計劃投入逾11億元於桃園楊梅區新建節能減碳的綠建築廠房，導入高速沖孔及光纖雷射複合加工設備，並配置全自動物料管理系統，以提升生產效率及產品品質。新廠將建置太陽光電儲能設備、節水設備與雨水回收系統等，推動節能減碳措施，也實現其對ESG永續經營的承諾。中聯資源由中鋼與水泥公司共同投資設立，是國內規模最大爐石粉產銷業者及資源再生專業公司。公司以提供高品質綠色建材為核心，致力於推動循環經濟與減碳，展現其在環保建材產業的領導地位。為提升產能並因應設備老化問題，中聯資源將投入近6億元增建產房及產線。新產線將導入節能研磨技術與ISO 50001能源管理系統，有助於降低用電成本與碳排放。中聯資源將持續以循環經濟為核心，推動副產物加值應用，實現「綠色製造、永續未來」的願景。專業研發及製造黃油槍及氣動緊固件工具的金舟機械，以自有品牌「ALBA®」享譽國際，並擁有多項專利。公司成功開發全球第一把單連發氣動黃油槍，展現創新實力，產品榮獲台灣精品獎銀質獎，並取得ISO-9001、ISO-14064-1及CE等國際認證。其優質產品行銷全球，包括亞洲、美國及歐盟等地。為提升市場競爭力，金舟機械斥資近3億元於南投縣草屯手工藝產業園區建設智慧化工廠。導入國際標準自動化生產設備及數位化管理系統，並配備太陽能光電系統，以降低碳排放，響應政府推動的永續發展政策。永鉅精密為臺灣唯一超大型金屬加工機製造商，成功研發全臺第一台CNC動柱動樑型巨型龍門銑床。公司以自有品牌FOUR-STAR行銷全球，並擁有ISO-9001、CE國際認證及六項專利技術。永鉅精密於109年首次申請中小企業投資方案，為擴大產能及滿足市場需求，再度申請第二案，投入近8億元於彰化縣中科二林工業園區建置新廠，導入智慧工廠，全面升級生產效率與技術能力。廠房將設置太陽能板發電與廢水回收循環系統，提升競爭力同時為永續發展貢獻力量。專精於加工治具與自動化機械開發的芊達精密，擁有ISO 9001及AS 9100國際認證，深耕航太與汽車零組件製造領域。為拓展國際市場，於嘉義科學園區投資近4億元新建智慧化廠房，全面導入人工智慧（AI）技術與應用包括客製化智慧油壓治具、故障預測、精度補償與智慧化機器人應用等，實現自動化生產，為客戶提供高品質的製造方案。同時，新廠設置太陽能發電系統、能源管理系統，積極減少碳足跡，響應全球永續發展目標。未來將持續深化AI應用，積極參與國際合作與技術交流，朝向全球領先的智慧製造供應商邁進。元樟生技專注於人工敷料及新藥研發，其產品—SIPSIP® Foam泡棉傷口敷料，通過臺灣衛福部的查驗審查及美國FDA的註冊許可，並且在日本PMDA取得醫材許可，展現卓越的國際競爭力。為擴大市場版圖，公司決定投資4億元建置新廠及研發營運中心。新廠將整合先進自動化生產技術，採用RPA（機器人流程自動化）及Uipath軟體，以實現業務與IT操作的全面自動化，提升效率並優化製程。另將設置太陽能發電系統、低碳排設備與使用綠建築建材，展現出公司對環境保護的承諾，推進其綠色永續發展的目標。律動醫創從事健身飛輪車及復健輔具產品的設計與製造，擁有來自健身產品領域的專業，具備關鍵製程的設計開發能力，以精準健康及數位轉型為設立宗旨，除在國內市場立足外，已成功拓展至美國、加拿大、英國及歐洲各地，並已取得多項國際專利。為擴大產能及提升生產效率，實現自行生產營運的長遠目標，律動醫創在臺南市新吉工業區投資逾5億元興建新廠房。導入自動化設備，並結合ERP與MES系統，建立智慧化生產線。公司新建廠房亦規劃取得銀級綠建築認證，以減少碳足跡，支持永續發展。此次投資將新增105個就業機會，為臺灣經濟發展與社會福祉作出貢獻。信富紡織為國際知名品牌布料代工及成品供應的領導廠商，自109年通過首案中小企業投資方案以來，持續深化服務能力並鞏固市場地位。為推動永續發展與智慧化轉型，近日再度申請第二案，計劃投資近3億元於臺中市清水區新建智慧化廠房並進行設備升級，全面導入物聯網技術及優化並整合ERP系統，規劃AI生產管理的架構，以實現生產資訊的即時掌控與高效排程，提升數位化管理效能。此外，公司在廠房屋頂設置太陽能板，並加強生產製程中的污染防治與處理，善盡企業對社會的責任，達到永續經營的目的。全臺生鮮批發「地瓜王」慶全科技農業(股)公司，獲得農產品產銷履歷（TAP）驗證，更獲得TAF評選為GLOBALG.A.P.甘藷試辦農場。為提升甘藷產業競爭力及擴大營業規模，公司投資逾2億元於彰濱鹿港工業區打造甘藷加工廠，結合智能化生產技術與自動化冷凍倉儲系統，搭載PLC控制系統，確保每批甘藷均達高品質標準。產品線除生鮮甘藷外，更涵蓋烤甘藷、甘藷脆片及地瓜泥等多樣化加工產品，以滿足市場多元需求。此外，新廠將設置太陽能系統，也將配合農業部進行碳盤查，實現節能減碳，也促進甘藷產業升級轉型，使臺灣的甘藷產品也能成為臺灣農產品之光。