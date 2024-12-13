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王道銀行今（13）日舉行集團耶誕點燈祈福及感恩音樂會。由於今年累計前11月自結每股稅後盈餘（EPS）0.89元，高於去年同期的0.87元及去年全年的0.86元，對於明年股利發放是否高於今年的0.45元？董事長駱怡君受訪時表示，「希望每年分發的股利都可以穩健成長，對得起股東，數字能讓大家滿意」。同時，她也報喜，王道銀澳洲辦事處，最快年底可拿到執照，預計明年第2季就可開業。王道銀的前身為台灣工業銀行，由駱怡君的父親駱錦明等人於1999年創立，在2017年改制成商業銀行。駱錦明有3個女兒，2020年6月正式交棒，由長女駱怡君接下董事長，獲利也持續繳出好成績。身為王道銀榮譽董事長的駱錦明今日也與夫人陳世姿一同現身，與駱怡君、總經理李芳遠共同點燈祈福，隨後在總行音樂廳舉辦音樂會。駱錦明也談到，王道銀是一個小而美的銀行，對於駱怡君的期許是持續深耕，最重要的是營運、獲利要持續成長，也能加速海外拓點步伐，目前王道銀行已有美國子行、香港分行、天津代表人辦事處，希望澳洲的代表人辦事處、新加坡的創投公司也可以很快開業，拿到後還計畫再往外。駱怡君受訪時也報喜，澳洲代表人辦事處已獲得當地政府登記許可，只要再獲得澳洲金融監理署（APRA）形式上的核准，就能取得營業執照，月初她也才偕同總經理及風控長一同前往澳洲，拜會客戶、主管機關，並選定辦公室處所，將會落腳雪梨，預計年底或明年初就可拿到執照，最快明年第2季就可開業。對於辦事處何時可升格分行？駱怡君說，近年澳洲審核方式有所改變，主管機關更重視公司的風險政策，主要是要看有沒有準備好，符合申設分行相關法規，他們希望業務穩健成長，在代表處成立後，也會同時申請升格分行。至於新加坡創投子公司進展，駱怡君透露，近期才剛取得金管會的同意，因此，申設時程上可能會比澳洲辦事處再晚一些。談到明年股利政策，駱怡君則強調，希望每年分發股利都可以穩健成長，同時也要平衡明年挑戰，可是也要對得起股東，希望明年數字大家可以滿意，一步步往上成長，明年股利將反應業績表現，希望可高於今年。在年終獎金部分，她則表示，希望回饋給真正的有表現的員工，而非齊頭式平等，也希望獎金可緊密與公司獲利結合，對公司貢獻多的員工將收到更多回饋，透過拉開獎金回饋的距離，回饋給認真工作的員工。