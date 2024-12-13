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韓國總統尹錫悅第二次彈劾案投票將在明日進行，上萬民眾走上街頭抗議，今日稍早韓國人氣天后IU（李知恩）透過經紀公司EDAM娛樂宣布，為彈劾集會的UAENA(官方粉絲名)準備了食物和暖暖包，可讓大家免費領取，被視為對此次行動表態。彈劾尹錫悅聲浪席捲全韓國，韓國汝矣島自3日晚間開始連日聚集大批民眾，數個夜晚舉行彈劾尹錫悅集會，高呼尹錫悅下台，同時，這些集會活動都有滿滿的K-POP元素在內，可看到許多民眾手拿著應援手燈，宛如演唱會一樣，唱著各式K-POP歌曲，提升了抗議場合的號召力。IU的經紀公司今日晚間表示，希望那些在寒冷的天氣中拿著手燈參加集會的UAENA，雙手都能夠更溫暖一點，公司在指定的五個地點準備了食物和暖暖包，提供大家領取。經紀公司提到，這些物資將在明日發放，發完為止，並提供各發放點的資訊和時間，可看到一些韓式年糕、紅豆麵包、美式咖啡、熱湯等食物和飲品，也有提供暖暖包給現場民眾，數量有限。公司也提到，即使不是官方粉絲俱樂部的會員，任何參加集會的人都可以按照先到順序取得，只要記得在店內說一聲「UAENA」即可。韓國人氣歌手兼演員IU（李知恩）的經紀公司EDAM娛樂今（13日）晚間宣布，公司為參加彈劾集會的UAENA（官方粉絲名）準備了食物與暖暖包，可供大家免費領取。韓國總統尹錫悅本月3日臨時宣布發布緊急戒嚴令，又在6小時內解除戒嚴，讓眾多韓國民眾為抗議而走上街頭，其中K-POP粉絲拿著應援手燈參加集會的景象更成為媒體報導的話題之一。而IU的經紀公司今日晚間表示，基於「希望能夠溫暖那些，在寒冷的天氣中拿著手燈參加集會的粉絲的手」的心意，公司在指定的五個地點準備了食物和暖暖包，提供大家領取。公司表示，即便不是加入官方粉絲俱樂部的粉絲，只要是參加集會者，表明自己是UAENA（IU的粉絲），便可以排隊領取食物或飲料及暖暖包。但由於準備的數量有限，公司將自12月14日起提供至發完為止，希望大家諒解。