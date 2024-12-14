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行政機關霸凌案連環爆，除了勞動部勞發署北分署前署長謝宜容外，衛福部也遭爆霸凌，要求下屬深蹲、伏地挺身，不過衛福部調查後認為「並非職場霸凌」，司長只是鼓勵同仁運動。時代力量黨主席王婉諭說，真的不懂，政府機關是不是永遠學不到教訓。王婉諭說，衛福部收到的八起疑似霸凌案的通報中，其中三名非主管的簡任公務員，通通被判定職場霸凌成立。弔詭的是，真正的一級主管，包含長照司長、社保司長、社工司長等，居然通通安全下莊，職場霸凌全都不成立。抓小放大、避重就輕、官場文化、醜陋至極。王婉諭說，而且，這些一級主管的作為，包含要求下屬上班時做操、深蹲、伏地挺身，以及飆罵下屬「必須要先輕生啊」、「你要先輕生，你一定要先表示你的誠意啊」等離譜的言論。衛福部居然認定這些只是鼓勵運動、比喻失當？然後衛福部長還對外宣稱這份報告很用心？王婉諭說，找不到這份調查報告的細節內容，無法理解衛福部到底又是如何斷定，才會得到這種結論的。「但我現在就可以告訴衛福部：你們這種調查結果，就是在縱容結構中的霸凌文化，讓基層公務員繼續水深火熱。如果經歷勞動部的事件，公部門還是沒有反省能力的話，那台灣的公務體系，真的腐敗、顢頇到難以想像的地步。」