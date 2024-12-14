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台中高檔「和牛EMPEROR」餐廳今年4月爆出賣過期和牛、醬汁、冷麵及果汁等14項問題食材，日前重罰業者144萬元、勒令停業後。台中地檢署歷經半年調查，昨（13）日依販賣妨害衛生飲食物品、加重詐欺取財、販賣逾有效日期食品等罪名起訴前社長坂本斗志等3人，食安處也頒發吹哨者84萬元獎金。起訴指出，天樂公司社長是日籍坂本拓也，於2023年9月經營「和牛EMPEROR」，由其35歲胞弟坂本斗志擔任負責人，並雇用25歲的久保敦也擔任店長，聘僱42歲的山添翔平擔任總料理長。3人明知採購的肉品食材「神戶牛」已逾有效期限，仍標榜「台中日式燒肉店的最高峰」，並於今年1至3月，以每份2700元販售給29名不知情的消費者食用，犯罪所得7萬8300元，嚴重損害消費者健康及權益，且涉嫌觸犯販賣妨害衛生飲食物品、加重詐欺取財罪，以及販賣逾有效日期食品等罪。檢方審酌4人犯後態度不佳、狡辯卸責，事後還在社群否認犯行，並聲稱不會賠償、毫無悔意，建請法院從重量刑，並聲請沒收犯罪所得7萬8300元。台中市食安處今年4月接獲離職員工檢舉，經前往現場稽查，果真查獲14品項、總計261.4公斤的過期食材，除了當場封存，依食安法重罰168萬元，問題食材也已於今年8月銷毀。食安處表示，待業者罰鍰全數繳清後，將依實收罰款50％，核發檢舉獎金計84萬元。