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▲J.Sheon發片記者會，所屬音樂公司送上雞精、蜆精，和一瓶人蔘藥酒。（圖／索尼音樂提供）

「R&B天菜」J.Sheon推出新專輯《OUTCOMES結果論》，13日舉辦專輯記者會宣布好消息，為了替他補身體，所屬公司索尼音樂還特別送上雞精、蜆精，和一瓶人蔘藥酒，不禁讓人好奇他的身體狀況。他透露自己近期常常只睡4、5個小時，甚至有時候到早上6、7點才睡，日夜顛倒的狀況已經持續2年，原來是因為他有過動症，常常在半夜會思考問題，他也透露這個病平時為他帶來很多困擾，經常會忘東忘西，甚至曾經因為忘記帶護照，而錯過搭機時間。J.Sheon透露，自己一直以來都為過動症所擾，平時很難專注，只對高度有興趣的事物可以用心去做，還常常會有摳手、抖腳的小動作。被問到是否有治療？他透露，自己國小時曾去走平衡木、打躲避球等肢體治療，不過沒有顯著效果，自己還是很容易專心，且某次高中段考為了拚成績，他在書桌前猛讀了6小時的書，沒想到連沒有一個字進到腦袋裡，長大之後有考慮去拿藥，不過擔心會依賴，目前還在思考階段。J.Sheon也分享，自己因為過動症無法專注，經常會因此「失憶」，不記得別人和他說過的瑣碎事情，平常常常掉東掉西，不僅曾經把眼鏡忘在冰箱；住在美國紐約時，還把手機忘在波士頓，所幸事後有好心人幫他把手機送回來；甚至出國工作時曾忘記帶護照2至3次，還因此錯過原本要搭的班機，對此相當無奈。J.Sheon表示，因為自己的這些狀況，都會被別人覺得他「散散的」，還因此常常和媽媽吵架，但其實他都是有「苦衷」的。J.Sheon睽違5年再推出專輯，在圈內有著好人緣的他，在記者會上也驚喜收到來自好友們的祝福影片，首先「韓國嘻哈詩人」的Tablo先用中文說著「你的音樂不是音樂，是藝術！」更講出俚語「天生我才必有用」，讓大家驚呼語言能力深藏不露；Karencici也視同為摩羯座的J.Sheon為兄弟，祝福他專輯大賣；瘦子E.SO則直言J.Sheon的音樂在他心中是「最屌的R&B」。有著「R&B教父」之稱的陶喆更驚喜現身，讚賞J.Sheon才華，也期待未來有機會見面交流，甚至進一步的合作，J.Sheon看到後非常感動，表示相當期待之後的合作機會。